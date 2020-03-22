نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 22-3-2020

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 22-3-2020 .









أعلن البنك المركزى عن إلغاء جميع العمولات والرسوم على التحويلات المحلية بالجنيه المصرى لمدة 3 شهور فى إطار سياسة تطبيق إجراءات استباقية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، وحرصا فى المساهمة على الحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بالقطاع المصرفى، وتماشيًا مع توجه البنك المركزى، للحد من التعامل بالبنكنوت المتداول.









قال الدكتور شريف فاروق العضو المنتدب لبنك ناصر الإجتماعي، إن البنك ينفرد عن غيره من البنوك كونه مؤسسة مالية تتولي وظيفة إجتماعية وإقتصادية تتميز بمرونه الأداء وسرعة الإستجابة لمطالب وإحتياجات المجتمع، ولذلك تقرر رفع عائد شهادة "رد الجميل " لكبار السن لتصبح 15.5% سنويًا يصرف كل 3 شهور و15% يصرف شهريًا وذلك لتحقيق الجانب الاجتماعي التكافلي في ظل الظروف الراهنه بتوفير حياة كريمة لكبار السن وتقديم كل انواع الدعم لهم.









صادقت المفوضية الأوروبية اليوم على الخطة الفرنسية التي تؤمن قروضا مصرفية للشركات المتضررة من فيروس كورونا المستجد وتصل قيمتها الإجمالية إلى 300 مليار يورو.









أبدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتزامها إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على المستلزمات الطبية الواردة من الصين، حيث أعربت السلطات الصحية والشركات الأمريكية عن حاجة ملحة لتوفير المزيد من الكمامات وأجهزة التهوية وغيرها من المعدات لمكافحة وباء كورونا المستجد.









أطلقت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في فترة سابقة برنامج شحن عداد الكهرباء، من خلال تحويل رصيد باستخدام الهاتف المحمول أو كارت الفيزا لجميع المشتركين بالشركة ممن يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع.













علقت الحكومة السويسرية الحق في رفع الدعاوى القضائية وإيقاف الملاحقات القانونية في القضايا الاقتصادية والمالية وعسر الدفع في جميع أنحاء البلاد، حتى 19 (أبريل)، مع فتح الباب أمام إمكانية تجديد هذا الإجراء.









قفزت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد، مع ارتفاع معظم الأسهم القيادية وسهم التجاري الدولى على أثر شراء مؤسسى من صندوق البنك الاهلى عليها هذا و لازالت المؤسسات المحلية متمثلة فى صندوق استثمار الاهلى - مصر ، هى المسيطرة على مجريات السوق بالشراء التراكمى فى قياديات الرئيسي ، ما انعكس ايجابا على باقى الاسهم و احدث ارتدادة قوية بالسوق المصرى .









أعلن الدكتور أحمد مصطفي وكيل اتحاد الصناعات لشؤن الإدارية اليوم الأحد، قرار بغلق مقر الاتحاد وفروعه على مستوي الجمهورية ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.









أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للمياه والذي يحتفل به يوم 22 مارس من كل عام والذي اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1992، ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار. "يوم المياه العالمي لعام 2020 وتغير المناخ".









قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، المساهمة بمبلغ 250 مليون جنيه من الفوائض المتاحة لدى الهيئة، وذلك دعما للمجهودات التى تبذلها الدولة للتخفيف على الفئات الأكثر احتياجا والمتوقع تأثرها اقتصاديا بشكل أكثر حدة من توابع فيروس كورونا.









أعلن اتحاد بنوك مصر اليوم الأحد، عن التشكيل الجديد للاتحاد وذلك برئاسة محمد الاتربى، رئيس بنك مصر، الذي تم اختياره من قبل أعضاء الاتحاد لتولي رئاسة الاتحاد في دورته الجديدة لثلاث سنوات قادمة، وذلك خلفا لـ هشام عز العرب - رئيس البنك التجاري الدولي ورئيس الاتحاد السابق.









لم تكن فكرة وزارة التموين بطرح منتجى الكولونيا والكحول على بطاقات التموين لضمان توافرها في الأسواق خلال الفترة الراهنة وليدة اللحظة وإنما يعود تاريخها لعام 2014.









أصدر البنك المركزي المصري اليوم الأحد كتاب دوري لكافة البنوك يوضح فيه آلية تنفيذ مبادرة تأجيل تحصيل أقساط القروض لمدة ٦ أشهر بدون تحصيل عوائد أو غرامات تأخير وتشمل أقساط وحدات الإسكان الاجتماعي.



بدعم استثمار البنك الأهلي وبنك مصر.. مؤشرات البورصة تواصل الصعود في منتصف الجلسة واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولي جلسات الأسبوع، ليبقى صندوق استثمار بنكى مصر و الاهلى هو الحافز و المؤثر الايجابى الأول الذى انعكس على السوق المصرى بالرغم من العديد من المحفزات الضريبية و انخفاض اسعار الغاز و الطاقة و غيرها و التى سوف يظهر تأثيرها الايجابى على السوق بعد ان ينجلى شبح كورونا محلياً و عالمياً.



اليوم.. بدء طرح شهادات الإدخار بعائد 15% في بنكي الأهلي ومصر يبدأ بنكا الأهلى ومصر اليوم الأحد استقبال المواطنين الراغبين في شراء شهادة الادخار الجديدة التى تم الإعلان عنها مؤخرا بفائدة 15%، لمدة عام واحد، بعائد يصرف شهريًا.



خبير اقتصادي يكشف تبعات فيروس كورونا على اقتصاد اليمن كشف الخبير الاقتصادي الدكتور سالم ناصر سريع أستاذ الإقتصاد جامعة عدن بكلية النفط والمعادن عن تبعات فيروس كورونا على الاقتصاد اليمني.



البنك الدولى يقدم حزمة تمويل جديدة لإسكان محدودي الدخل أعلن البنك الدولي، في بيان رسمي، عن تقديم حزمة تمويل جديدة إلى مصر تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، وذلك بهدف دعم جهود تيسير الحصول على وحدات سكنية بأسعار مدعمة للأسر محدودة الدخل في مصر، وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي.