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اليوم.. بدء طرح شهادات الإدخار بعائد 15% في بنكي الأهلي ومصر

الأحد 22/مارس/2020 - 11:17 ص
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بوابة الفجر
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يبدأ بنكا الأهلى ومصر اليوم الأحد استقبال المواطنين الراغبين في شراء شهادة الادخار الجديدة التى تم الإعلان عنها مؤخرا بفائدة 15%، لمدة عام واحد، بعائد يصرف شهريًا.

وبدأت البنوك في طرح هذه الشهادة وسط تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لتأمين المواطنين وموظفى البنك، والتي من أهمها أن يكون عدد العملاء بالفرع لن تزيد عن 50% من سعة مقاعد الانتظار فى كل فرع، على أن ينتظر باقى العملاء فى طابور خارج الفرع مراعين المسافات بينهم.

وتعتبر هذه الشهادة الجديدة ذات أعلى عائد في السوق، مما يبشر بأن الإقبال عليها سيكون كبيرا، إلا أن المخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا قد تحد من هذه التوفهات بشكل كبير.


وأعلن بنك مصر أن الشهادة يمكن شراؤها من خلال مركز الاتصال والإنترنت والموبايل بنكنج BM Online، فيما أعلن البنك الأهلى المصري أن تلك الشهادة متاحة لمدة طويلة ويمكن شراؤها عبر مركز اتصال البنك ١٩٦٢٣ وكذا من خلال خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الموبيل البنكي.

وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط بفئة ألف جنيه ومضاعفاتها، ولمدة سنة غير قابلة للتجديد.


وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 3% يوم الاثنين الماضي ضمن حزمة قرارات تستهدف حماية الاقتصاد المصري من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.


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