بدعم استثمار البنك الأهلي وبنك مصر.. مؤشرات البورصة تواصل الصعود في منتصف الجلسة

أخبار البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولي جلسات الأسبوع، ليبقى صندوق استثمار بنكى مصر و الاهلى هو الحافز و المؤثر الايجابى الأول الذى انعكس على السوق المصرى بالرغم من العديد من المحفزات الضريبية و انخفاض اسعار الغاز و الطاقة و غيرها و التى سوف يظهر تأثيرها الايجابى على السوق بعد ان ينجلى شبح كورونا محلياً و عالمياً.

مؤشرات البورصة المصرية

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 6.3% ليصل إلى مستوى 9789 نقطة، وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة3.4% ليصل مستوى 869.1 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 4.1% ليصل إلى مستوى 968.5 نقطة.

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أن ضخ سيولة من قبل البنوك لشراء اسهم البورصة كان لها عمل السحر في اداء مؤشرات البورصة المصرية ، حيث أن السيولة هي اهم عوامل اداء المؤشرات .





وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص ل " الفجر " أنه في جلسة الخميس الماضي أعلن البنك المركزي ضخ سيولة تقدر بحوالي 3 مليار جنية ،وكان لذلك أثر كبير في انفصال اداء مؤشرات البورصة المصرية عن المؤشرات العالمية ، حيث أن تدني الاسعار فرصة ذهبية لتكوين مراكز شرائية .





وأضافت الخبيرة ، أنه بعد اعلان وزارة الصحة عن انخفاض اعداد المصابين بقيروس كورونا في مصر وارتفاع اعداد المتعافين ، أصبح من الممكن ان تستمر المؤشرات في الارتفاع ولكن المهم الاستمرار في بقاء السيولة في معدلاتها المرتفعة وعدم تحول تلك المؤسسات نحو البيع مما يشكل ضغوط بيعية قوية علي المؤشرات ، ومن أهم المحفزات التي قد تساعد في ذلك هي تحديد فترة 6 شهور تحتفظ بالاسهم فيها تلك المؤسسات والاستمرار في دعم السوق من خلال الاجراءات المحفزة كدخول صناديق المعاشات والتأمينات لتكوين مراكز شرائية فالاسعار متدنية جدا أ وأيضاً دخول صندوق مصر السيادي للاستفدة من تدني الاسعار لتحقيق مكاسب مزدوجة .



