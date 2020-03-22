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"المفوضية الأوروبية" تصدق على 300 مليار يورو قروضا للشركات المتضررة
الأحد 22/مارس/2020 - 03:50 م
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وكالات
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صادقت المفوضية الأوروبية اليوم على الخطة الفرنسية التي تؤمن قروضا مصرفية للشركات المتضررة من فيروس كورونا المستجد وتصل قيمتها الإجمالية إلى 300 مليار يورو.
وورد في بيان للمفوضية أنه تمت المصادقة على هذا الدعم من الدولة الفرنسية "بمقتضى الإطار الموقت الجديد لمساعدات الدولة" الذي يضفي مرونة على قواعد الاتحاد الأوروبي بهدف مواجهة التداعيات الاقتصادية للوباء، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
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