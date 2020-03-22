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البنك المركزي: إلغاء رسوم وعمولات التحويلات المحلية لمدة 3 أشهر

الأحد 22/مارس/2020 - 04:18 م
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البنك المركزي
البنك المركزي
الفجر الاقتصادي
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أعلن البنك المركزى  عن إلغاء جميع العمولات والرسوم على التحويلات المحلية بالجنيه المصرى لمدة 3 شهور فى إطار سياسة تطبيق إجراءات استباقية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، وحرصا فى المساهمة على الحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بالقطاع المصرفى، وتماشيًا مع توجه البنك المركزى، للحد من التعامل بالبنكنوت المتداول.

على أن يتم الإعفاء من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها، وذلك للحد من التعاملات النقدية، لما قد تحمله من خطورة على الصحة العامة فى الوقت الراهن.


وأصدر البنك المركزي في وقت لاحق اليوم، كتاب دوري لكافة البنوك يوضح فيه آلية تنفيذ مبادرة تأجيل تحصيل أقساط القروض لمدة ٦ أشهر بدون تحصيل عوائد أو غرامات تأخير وتشمل أقساط وحدات الإسكان الاجتماعي.


وأكد المركزي في كتابه أن البنوك وشركات التمويل العقاري يجب أن تخبر العملاء بكافة وسائل الاتصال المتاحة عن قرار تأجيل تحصيل الرسوم في حال الرغبة ، بجانب ما سيتحمله من فوائد وفقا للسعر الفائدة  المتفق عليه في بداية عقد التمويل، مؤكدا أن من حق العميل قبول التأجيل أو رفضه وعلى البنك الاستجابة فورا لرغبة العميل سواء بالتأجيل أو السداد فى مواعيده دون تحمل أي فوائد جديدة.


وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر أصدر كتابا دوريا، تضمن توضيح النقاط الأساسية بشأن تنفيذ قرار تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة ستة أشهر، والذي جاء ضمن حزمة القرارات المتخذة لمواجهة آثار وباء كورونا.

وجاء في الكتاب الدوري ما يلي:

1. الاستحقاقات الائتمانية الواردة بالتعليمات هي جميع المبالغ مستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية سواء تسهيلات قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية بالإضافة إلى العوائد، بحيث يتم ترحيل كافة استحقاقات العملاء وجداول السداد تلقائيا بداية من تاريخ صدور التعليمات ولمدة ستة أشهر مع إخطار
العملاء بأي من وسائل الاتصال المتاحة.

2. تسري التعليمات على كافة العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين من الأفراد والمؤسسات، شاملة شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري وشركات التخصيم والشركات المتوسطة والصغيرة، وتشمل استحقاقات التسهيلات الممنوحة بكافة أنواع الضمانات، وكذلك عملاء المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

3. تتضمن تسهيلات الأفراد ما يلي:

أ. القروض الاستهلاكية، وهي القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي.

ب. القروض العقارية للإسكان الشخصي.

4. لا تسري التعليمات على التسهيلات الائتمانية الجديدة التى تم منحها اعتبارا من تاريخ صدور التعليمات.

5. يلتزم البنك بعدم فرض أي عوائد وعمولات تأخير على التأجيل، ويتم فقط احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقاً لآلية التسعير المتعاقد عليها قبل صدور التعليمات، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية التي سيتحملها والمترتبة على التأجيل.

6. في حالة عدم رغبة العميل الاستفادة من التأجيل أو تحمل أي تكلفة إضافية ناتجة عنه يتم الامتثال لطلبه
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فيروس كورونا عمولة التحويل رسوم التحويلات تعاملات البنوك البنك المركزي الاسكان الاجتماعي

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