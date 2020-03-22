للحفاظ على صحة أسرتك.. كيفية شحن عدادات الكهرباء من المنزل

أطلقت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في فترة سابقة برنامج شحن عداد الكهرباء، من خلال تحويل رصيد باستخدام الهاتف المحمول أو كارت الفيزا لجميع المشتركين بالشركة ممن يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع، ونظرا للظروف التى تمر بها البلاد حاليا وحاجة المواطن للبقاء في منزله والتزامه الحجز الصحى لضمان عدم إصابته بكورونا نذكر المواطنين بالطريقة التى يمكنمهم من خلالها شحن عداد الكهرباء من المنزل وجاءت الخطوات كما يلي:





- التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد وبالتالى خاصية NFC.

- تحميل تطبيق Gtpay على الهاتف المحمول من Google play.

- قم بتسجيل الدخول للبرنامج من خلال إدخال الاسم وكلمة المرور.

- تمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

- اختار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع.

- قم بإدخال الكارت فى عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.