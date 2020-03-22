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محمد الاتربي يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر

الأحد 22/مارس/2020 - 12:41 م
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بوابة الفجر
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أعلن اتحاد بنوك مصر اليوم الأحد، عن التشكيل الجديد للاتحاد وذلك برئاسة محمد الاتربى، رئيس بنك مصر، الذي تم اختياره من قبل أعضاء الاتحاد لتولي رئاسة الاتحاد في دورته الجديدة لثلاث سنوات قادمة، وذلك خلفا لـ هشام عز العرب - رئيس البنك التجاري الدولي ورئيس الاتحاد السابق.
 
وشمل التشكيل هشام عكاشة - رئيس البنك الأهلي المصري كنائب رئيس الاتحاد، وحسين أباظة - المسئول التنفيذي الرئيسي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي كأمين صندوق الاتحاد، ويشمل أعضاء الاتحاد كلا من محمد الديب - رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي، وطارق فايد - رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وطارق الخولي - رئيس مجلس إدارة بنك SAIB ، وميرفت سلطان - رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، وحسين رفاعي - رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، وأحمد إسماعيل حسن -  المدير الإقليمي للبنك العربي.
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