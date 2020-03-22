بنك ناصر يرفع عائد شهادة "رد الجميل" لـ 15.5 %



قال الدكتور شريف فاروق العضو المنتدب لبنك ناصر الإجتماعي، إن البنك ينفرد عن غيره من البنوك كونه مؤسسة مالية تتولي وظيفة إجتماعية وإقتصادية تتميز بمرونه الأداء وسرعة الإستجابة لمطالب وإحتياجات المجتمع، ولذلك تقرر رفع عائد شهادة "رد الجميل " لكبار السن لتصبح 15.5% سنويًا يصرف كل 3 شهور و15% يصرف شهريًا وذلك لتحقيق الجانب الاجتماعي التكافلي في ظل الظروف الراهنه بتوفير حياة كريمة لكبار السن وتقديم كل انواع الدعم لهم.



وأوضح فاروق أن البنك يعمل علي خلق غطاء آمن لأصحاب المعاشات، يساعدهم في مواجهة الأعباء المعيشية وتحقيق الاستقرار المادي لهم، مشيرا إلي أن قيمة الشهادة تبدأ من1000 جنيه ومضاعفتها ولا تزيد عن مليون جنيه للشخص الواحد ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع ويتم تجديدها في تاريخ الإستحقاق بشكل تلقائي ما لم يرد من العميل ما يفيد عدم رغبته في التجديد وكذلك يمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التي يقرها البنك بنسبة تصل إلى 80% من قيمتها كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ اصدارها.





هذا وكان قدم البنك كل أنواع الدعم لكبار السن وقرر الإبقاء علي عائد شهادة "رد الجميل " لكبار السن أكثر من 65 عام كما هو 12.5% شهريا او 12.75% عائد ربع سنوي موضحا ان قيمة الوديعة تبدأ من1000جنيه ومضاعفتها ولا تزيد عن مليون جنيه للشخص الواحد ويتم إحتساب العائد من اليوم التالي للإيداع كما تقرر صرف القروض لاصحاب المعاشات فور قيام العميل باحضار ما يفيد تحويل المعاش للبنك دون انتظار للورود الفعلي للمعاش.







وأكد الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الإجتماعي، علي إنه بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض اسعار الفائدة بنسبة 3% إلي مستوي 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض و9.75% لسعر العملية الرئيسية تقررالابقاء علي ثبات أسعار الإيداع والإقراض دون تغيير في الفترة الحالية مع متابعة المتغيرات المستمرة بالسوق المصرفي كما تقرر رفع حد السحب اليومي علي ماكينات الصارف الآلي الخاصة بالبنك ليصبح 16 الف جنيه خلال اليوم.







واكد فاروق أنه في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من اي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد تم اصدار تعليمات جديدة لكافة فروع البنك بمنح الموظف المصاب بأي من الأمراض المزمنة اجازة استثنائية خلال هذه الفترة كما تقرر منح اجازة استثنائية للموظفه الحامل او التي ترعي طفلا او اكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنه كما يمنح الموظف العائد من خارج البلاد اجازة استثنائية لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ عودته للبلاد.