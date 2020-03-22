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البورصة تربح 19.6 مليار جنيه بختام أولي جلسات الأسبوع

الأحد 22/مارس/2020 - 02:48 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

قفزت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد، مع ارتفاع معظم الأسهم القيادية وسهم التجاري الدولى على أثر شراء مؤسسى من صندوق البنك الاهلى عليها هذا و لازالت المؤسسات المحلية متمثلة فى صندوق استثمار الاهلى - مصر ، هى المسيطرة على مجريات السوق بالشراء التراكمى فى قياديات الرئيسي ، ما انعكس ايجابا على باقى الاسهم و احدث ارتدادة قوية بالسوق المصرى .

وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 19.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 524.3 مليار جنيه.

مؤشرات ابورصة المصرية 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 5.9% ليغلق عند مستوى 9750.6 نقطة، وارتفع أيضاً مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.5% ليغلق عند مستوى 869.6 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 969.8 نقطة.

تداولات البورصة المصرية

وبلغ حجم التداول على الأسهم 229.2  مليون ورقة مالية بقيمة 755.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ25.2 ألف عملية لعدد 171 شركة، ارتفع منها 121 شركة وإنخفضت 17 شركة وإستقرت 33 شركة.


تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية 

وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة  52.7% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 44.5%، والعرب على 2.7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 97.1% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 2.8%.
وإتجهت تعاملات المصريين للشراء بحوالي 9.7 مليار جنيه ، فيما إتجهت تعاملات العرب والأجانب للبيع بنحو 616.6 مليون جنيه ،و9.1 مليار جنيه .
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