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ليست المرة الأولى.. تاريخ وزارة التموين مع طرح "الكولونيا والكحول" على البطاقات

الأحد 22/مارس/2020 - 12:33 م
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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 لم تكن فكرة وزارة التموين بطرح منتجى الكولونيا والكحول على بطاقات التموين لضمان توافرها في الأسواق خلال الفترة الراهنة وليدة اللحظة وإنما يعود تاريخها لعام 2014 عندما اقتراحت الوزارة طرح جميع منتجات شركة السكر للصناعات التكاملية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية على البطاقات التموينية، إلا أن الوزارة لن تتخذ موقفها النهائي في ذلك الوقت بشأن الأسعار المناسبة التى يتم طرح هذه المنتجات بها. 
 
 كان ذلك ضمن خطة وزير التموين والتجارة الداخلية حينها خالد حنفي، بزيادة عدد السلع المطروحة على البطاقات التموينية إلى 40 سلعة.
 
منتجات الصناعات التكاملية
ومن ضمن منتجات هذه الشركة التي كان من المقرر أن تطرح وقتها (الخل وحامض الخليك الثلجى وخميرة والكحول الطبي ، وغاز ثانى أكسيد الكربون والفيناس المذيبات العضوية والمواد اللاصقة العطور ومستحضرات التجميل والزيوت والعجائن العطرية، ومكسبات الطعم والرائحة،الحلوى والبسكويت والطحينة والحلاوة الطحينية والمربات والعصائر، وأعمال الطباعة، وإنتاج مخصبات زراعية وأسمدة كيماوية).

وبعد مرور 6 سنوات ومع الانتشار المريع لما يعرف بفيروس كورونا المتسجد في جميع دول العالم وشح المطهرات والمعقمات من الأسواق المحلية نتيحة لكثرة الإقبال عليها أحيت وزارة التموين فكرتها التى باتت حبيسة الأدراج طوال هذه الفترة من خلال طرح منتجات الشركة من الكولونيا 555 والشبراويشي والكحول الايثلي ضمن المقررات التموينية لضمان وصولها لكافة فئات المجتمع بأسعار عادلة وتوفيرها بعيدًا عن جشع التجار والمستفيدين من الأزمة الراهنة.

ليعلن علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قال، إنه سيتم طرح منتجات شركة السكر من الكحول الإيثيلي قسمة والشبراويشي وكولونيا 555 في المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى حاملي البطاقات التموينية بسعر 38 جنيهًا لكلٍّ منهما.

أسباب نقص الكحول في الأسواق
وأشار الوزير إلى إن العجز الذي حدث في منتجات المطهرات الكحولية نتيجة أن معظمها ينتج من القطاع الخاص ولم يكن هناك إقبال من الأساس عليها قبل تطورات فيروس كورونا؛ مؤضحًا أنه تتم دراسة طرح الكمامات الطبية والمطهرات على البطاقات التموينية.

وأكدت الوزارة أنه سيتم ضخ 10 آلاف عبوة في فروع المجمعات الاستهلاكية الأهرام والنيل والإسكندرية؛ وذلك لسد عجز المنتجات الكحولية في الأسواق، بالإضافة إلى طرح الكحول الإيثيلي في فروع شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، خلال الأسبوع الحالي، وذلك للمستشفيات والمصانع بغرض تطهيرها وتعقيمها.

في السياق ذاته قال رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية إن الكحول الإيثيلي سيكون متاحًا أيضًا للمواطنين  بحد أقصي 2 لتر لكل مواطن.

نبذة عن شركة الصناعات التكاملية 

تعتبر شركة السكر للصناعات التكاملية أكبر منتج للكحول في مصر، وتعتمد منتجاتها على أعلى نسبة تركيز للكحول، وتصل في بعضها إلى 90%.

وتنقسم الشركة لعدة قطاعات منها قطاع مصانع العطور والخلاصات باسم "قسمة والشبراويشي"، وأكدت عبر موقعها الرسمي، أنها من أشهر العلامات التجارية في صناعة العطور ومستحضرات التجميل في مصر.

فاعلية الكحول في القضاء على الفيروس
أعلنت منظمة الصحة العالمية ان الكحول الايثلي هو واحد من أقوى محافكات الفيروس على الإطلاق حيث أثبت فاعلية كبيرة في مكافحة الفيروسات، مقارنة بغيره من المطهرات والمعقمات الخرى التي لم تثبت فاعليتها في القضاء على الفيروس مما ساهم غب زيادة الإقبال على الكحول بشكل كبير في جميع أنحاء العالم وزاد من طمع وجشع تجار السوق السوادء ومستغلي الأزمات.

منع تصدير الكحول

وقررت وزارة التجارة والصناعة منع تصدير الكحول بكل أنواعه خاصة المستخدم في صناعة المطهرات والماسكات والمطهرات ومستلزمات الوقاية، بهدف توفيره للسوق الداخلى، خلال الفترة الحالية.

ويصل عدد البطاقات التموينية إلى 22 مليون بطاقة، يستفيد منها نحو 70 مليون مواطن.





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وزارة التموين منتجات قسمة والشبراويسي كولونيا 555 الكحول الطبي الشبراويشي اخبار وزارة التموين

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