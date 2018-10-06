" فلاحة فايد " أبرزهن.. سيدات لهن دورًا في نصر حرب أكتوبر

لا يمكن إنكار دور المرأة المصرية في صناعة النصر في حرب أكتوبر، سواء في المنزل أوفي علاج جرحي أكتوبر، ودورها حين كانت تقوم بتشكيل فريق عمل، وجيش ...