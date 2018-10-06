تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل يرافقه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس واللواء وائل امين نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري اليوم عدد من ...
تقدم النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب، بمقترح لقانون بشأن تعديل المادة 278 من قانون العقوبات المصري، التي تنص على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحًا ...
تشهد السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعد غدا الاثنين، انطلاق مبادرة "اتكلم مصري" للحفاظ على الهوية الوطنية والهوية ...
قال الدكتور السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن البرلمان تابع الأحداث الأليمة التي شهدتها قرية الراشدة، بمناطق زراعات نخيل بمنطقة عين الرحمة ...
أعلن اليوم السبت رزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين بالإسكندرية عن أنه سيرسل مذكرة رسمية إلى محافظ الإسكندرية ووزارة الثقافة ووزارة التضامن الاجتماعي ...
أظهرت بيانات من ريفنيتيف إيكون وشركة كبلر لمعلومات الشحن، أن صادرات السعودية من النفط إلى الولايات المتحدة هبطت بشكل حاد فى سبتمبر مع بدء مصاف نفطية ...
يواجه تطبيق واتس آب المملوك لفيس بوك مشكلة خاصة بأمان حساب المستخدمين، ووفقا للتقارير، هناك طريقة جديدة يمكن للهاكرز من خلالها اختراق حسابات ...
لا يمكن إنكار دور المرأة المصرية في صناعة النصر في حرب أكتوبر، سواء في المنزل أوفي علاج جرحي أكتوبر، ودورها حين كانت تقوم بتشكيل فريق عمل، وجيش ...
يطلق مهرجان الإسكندرية السينمائى دورته الجديدة باسم أيقونة السينما المصرية نادية لطفى، مثلما أطلق اسم الراحل نور الشريف عليها قبل رحيله واسم أطال ...
قال الأنبا كاراس، أسقف بنسلفانيا وديلاوير وميرلاند ووست فيرجينيا، بالولايات المتحدة الأمريكية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن خلاص النفس هي تعمل ...
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