تغطية خاصة | فعاليات وجلسات منتدى شباب العالم (لحظة بلحظة)

تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، تغطية خاصة لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، والتي تنظمه مصر في مدينة السلام شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وتستعرض "الفجر" في تقريرها التالي كل ما يتم من فعاليات لحظة بلحظة على مدار الساعة خلال جلسات المنتدى.





عاجل | شاهد.. الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح منتدى شباب العالم في شرم الشيخ

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر إقامة الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ.. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا











