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تغطية خاصة | فعاليات وجلسات منتدى شباب العالم (لحظة بلحظة)
السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:01 م
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تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، تغطية خاصة لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، والتي تنظمه مصر في مدينة السلام شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتستعرض "الفجر" في تقريرها التالي كل ما يتم من فعاليات لحظة بلحظة على مدار الساعة خلال جلسات المنتدى.
عاجل | شاهد.. الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح منتدى شباب العالم في شرم الشيخ
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر إقامة الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)
بث مباشر.. فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسي في مدينة السلام
وينشر موقع الفجر، البث المباشر، لافتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، والذي يشهد هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM، بمشاركة 43 ممثلًا من دول الاتحاد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.. (لمشاهدة البث المباشر اضغط هنا)
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