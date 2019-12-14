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أول سيدة تعمل طيار بدون ذراعين توجه رسالة لحضور منتدى شباب العالم (فيديو)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:59 م
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جيسكا كوكس
جيسكا كوكس
أمنية فوزي
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قالت جيسكا كوكس، أول سيدة تعمل طيار بدون أذرع، إنها بدأت من قيود ذهنية وبدنية كادت أن تقيدها منذ بداية حياتها، متابعة: "كنت أستخدم ذقني وأكتافي كي أتسلق، وكل مرة كنت أحاول فيها التسلق كان كل من حولي يمنعني من ذلك".

ووجهت رسالة لـ الشباب، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم بمشاركة الرئيس السيسي، قائلة: "فكروا في حياتكم عندما تكونوا قد عرفتم المحددات والقيود، هناك شخص يقول لك أنك شاب وصغير وليس لديك الخبرة الكافية وهذا خاطئ".

وتابعت: "الشخص العادي يحصل على قيود سلبية يفرضه على نفسه، أو يفرضها الأشخاص عليه منذ سن الـ18 عامًا، ويجب أن نتحول إلى أشخاص يفكرون بدون قيود"، مستكملة: "عندما تعلمت ربط الحذاء لنفسها كان في المرحلة الابتدائية، عندما قالت المعلمة ووقتها علمت أنه يجب أن تكون القدم داخل الحذاء، وبعد مئات المحاولات تمكنت من ربط حذائي".

وطلبت منهم أن يأتوا بكرسي على المنصة، وقامت بربط حذائها بقدميها، خلال كلمتها في المنتدى، قائلة: "يجب أن نفكر خارج الحذاء ونفكر بمرونة للتخلص من القيود التي تبقي الإنسان في الخلف"، مضيفة: "اخرجوا وغيروا العالم".
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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم جيسكا كوكس توك شو السيسي

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