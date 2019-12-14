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"مرتدية علم مصر".. بولندية تشارك في منتدى شباب العالم: "حبا في الفراعنة والسيسي"

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:25 م
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الفتاة البولندية في مقر منتدى شباب العالم
الفتاة البولندية في مقر منتدى شباب العالم
محمد عزام ، تصوير : محمد المسلمي
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فوجئ شباب العالم بما فيهم المصريين والعرب الأفارقة، بحضور إحدى الفتيات البولنديات والتي تُدعى "Edyta Wolny"، ملابس بألوان العلم المصري.

وبلقاء "الفجر" معها، قالت "Edyta Wolny"، إن سبب وجودها بهذه الملابس هو حُبها لمصر بلد الفراعنة وللرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والذي يقام المنتدى تحت رعايته.

وأشادت البولندية، بمنتدى شباب العالم المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ، مؤكده أن فكرة وجود تجمع شبابي من دول العالم يعمل على قُرب الثقافات المختلفة مما يجعل العالم بالفعل قرية واحدة، مشيره إلى أن مصر بالفعل مُلتقى للحضارات والثقافات أيضًا.

يذكر أن قد انطلقت فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، والمنعقد بمدينة السلام شرم الشيخ، ويناقش عدد من الموضوعات الهامة مثل " الذكاء الاصطناعي، الأمن الغذائي، ريادة الأعمال، التحول الرقمي، الحق في التنمية".

الفتاة البولندية في مقر منتدى شباب العالم
الفتاة البولندية في مقر منتدى شباب العالم
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