مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: الشباب وكلاء التغيير في العالم



وأشار "لي يونج"، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بحضور الرئيس السيسي، إلى أنه من الضروري الاستثمار في الشباب لأنهم قادة المستقبل، مشددا على ضرورة إدماج الشباب في الثورة الصناعية الرابعة لضمان نجاحها.



هذا وقد وصل عدد المشاركين في عملية التسجيل لحضور المنتدى إلى نحو 300 ألف شاب وفتاة من 196 دولة، مقابل العام الماضي والذي شهد تسجيل 122 ألف شاب وفتاة من 194 دولة.

قال لي يونج، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إن تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 لن يتحقق بدون مشاركة الشباب، حيث أن الشباب هو وكلاء التغيير في العالم.