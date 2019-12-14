Advertisements
Advertisements
Advertisements

والد جون ضحية التنمر: "السيسي راجل ماشي دوغري.. والعالم كله مقتنع به"

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:43 م
Advertisements
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
وجه مانوت شول، والد الطفل جون ضحية التنمية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اصطحاب نجله في فعاليات مسرح شباب العالم في نسخته الثانية، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ.

وتابع والد الطفل جون ضحية التنمر، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن ما قام به الرئيس السيسي لفتة طيبة للغاية، معقبًا: "السيسي راجل ماشي دوغري، ومخلي لمصر لها دور كبير جدًا، والعالم كله مقتنع به، ربنا يبارك لجمهورية مصر العربية".

ومن جانب آخر قال جون منتوث، الطالب الجنوب سودانى ضحية التنمر، خلال تصريحات صحفية سابقة، إنه لم يكن يستوعب بأنه يجلس بجوار الرئيس السيسى، أثناء افتتاح المسرح العالمى،، معقبًا: "كنت سعيدا جدا بزيارتى لشرم الشيخ للمرة الأولى فى حياتى".

وأضاف: "مصر بلدى، وولدت فيها، واللى فات مات، ونسيت كل اللى حصل، وعلمت بمشاركتى للرئيس فى المنتدى من خلال الدعوة، ولم أكن أتخيل أن أجلس بجوار الرئيس، "وكان بالنسبالى حلم"، موجها الشكر للرئيس السيسى على استضافته فى شرم الشيخ بالقول: ربنا يحفظه ويحفظ شعب مصر.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا فيديو لبعض الشباب مارسوا التنمر على الطالب السودانى، وعلى الفور تحركت قوات الأمن وألقت القبض على الجناة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتدي العالم مدينة شرم ضحية التنمر جون توك شو السيسي اخبار مصر

أخبار تهمك

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول liverpool وواتفورد قنوات مفتوحة تعلن بث مباراة ليفربول مجاناً.. رابط ليفربول صلاح بث مباشر SALAH

منذ حوالي 10 ساعة

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ حوالي 7 ساعات

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 6 ساعات

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 5 ساعات

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر beIN المفتوحة هدف ميسيI7SRY رابط ماتش برشلونة اليوم MESSI

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قرار ناري من إدارة برشلونة ضد فالفيردي بعد التعادل مع سوسيداد

منذ ساعة و 8 دقيقة

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة NOW

منذ حوالي 6 ساعات

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة ليفربول ضد وواتفورد بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT مجانا بدون تقطيع هدف صلاح hd

منذ حوالي 6 ساعات

«يلاشووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

لمدة 72 ساعة.. موجة من الأمطار الغزيرة والسيول تضرب مصر

منذ أقل من ساعة

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

موضوعات متعلقة

والد الطالب السوداني ضحية التنمر: "مصر بلدنا الثاني"

والد الشاب السوداني ضحية التنمر يوجه رسالة لـ الرئيس السيسي

رسالة من والد الشاب السوداني ضحية التنمر إلى السيسي

الطالب السوداني يوجه كلمة لـ"السيسي": "ربنا يديك طولة العمر" (فيديو)

بعد دعوته للمشاركة بمنتدى شباب العالم.. الطالب السوداني يوجه رسالة لـ"السيسي"

ضحية التنمر: موجود في شرم الشيخ.. ولم أتوقع وصول الواقعة إلى الرئيس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

06:01 م

لمدة 72 ساعة.. موجة من الأمطار الغزيرة والسيول تضرب مصر

07:09 م

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

06:12 م

مقالات وكتاب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: سمير سيف.. "المجدد الذى اختار الصعب"

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الشعلة الزرقاء

DMCA.com Protection Status