والد جون ضحية التنمر: "السيسي راجل ماشي دوغري.. والعالم كله مقتنع به"



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا فيديو لبعض الشباب مارسوا التنمر على الطالب السودانى، وعلى الفور تحركت قوات الأمن وألقت القبض على الجناة.



وجه مانوت شول، والد الطفل جون ضحية التنمية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اصطحاب نجله في فعاليات مسرح شباب العالم في نسخته الثانية، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ.وتابع والد الطفل جون ضحية التنمر، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن ما قام به الرئيس السيسي لفتة طيبة للغاية، معقبًا: "السيسي راجل ماشي دوغري، ومخلي لمصر لها دور كبير جدًا، والعالم كله مقتنع به، ربنا يبارك لجمهورية مصر العربية".ومن جانب آخر قال جون منتوث، الطالب الجنوب سودانى ضحية التنمر، خلال تصريحات صحفية سابقة، إنه لم يكن يستوعب بأنه يجلس بجوار الرئيس السيسى، أثناء افتتاح المسرح العالمى،، معقبًا: "كنت سعيدا جدا بزيارتى لشرم الشيخ للمرة الأولى فى حياتى".وأضاف: "مصر بلدى، وولدت فيها، واللى فات مات، ونسيت كل اللى حصل، وعلمت بمشاركتى للرئيس فى المنتدى من خلال الدعوة، ولم أكن أتخيل أن أجلس بجوار الرئيس، "وكان بالنسبالى حلم"، موجها الشكر للرئيس السيسى على استضافته فى شرم الشيخ بالقول: ربنا يحفظه ويحفظ شعب مصر.