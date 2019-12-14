جيسيكا كوكس.. تتحدى إعاقتها لتكون أول كابتن طيار في العالم (فيديو)

عرض خلال جلسة افتتاح فعاليات منتدى شباب العالم في نسته الثالثة، نموذج إيجابي لفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة فقدت ذراعيها تدعى جيسيكا كوكس وهي أول قائدة طيران في العالم دون ذراعين، حيث تحدت إعاقتها وحققت العديد من البطولات في الطيران، ولقبت بالمرأة الحديدية.



وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بحضور عدد من الشخصيات المحلية والعربية والدولية، بالإضافة إلى أعداد من الشباب من حول العالم.



ويستمر منتدى شباب العالم 2019، في نسخته الثالثة على بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وصل عدد المشاركين إلى 300 ألف شاب وفتاة من 196 دولة حول العالم.



