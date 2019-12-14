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لي يونج: منتدى شباب العالم 2019 يتضافر مع استراتيجية السلام للأمم المتحدة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:50 م
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لي يونج
لي يونج
هدى عبدالرازق
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ثمن لي يونج، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حرص الدولة المصرية على عقد منتديات الشباب، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف سكان العالم تحت سن الثلاثين، وتبني رؤية الشباب أمر ضروري في عمل حكومات العالم.

وأشار "لي يونج"، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن الشباب عندما يسهمون في المجتمع تكون عملية التنمية أكثر استدامة، منوها بأنه لابد أن يكون هناك تطلع من الشباب لتحقيق التنمية لبلادهم.

وأوضح أنه يجب تنمية الشباب بما يخدم سوق العمل، مؤكدا أن قطاع التصنيع من القطاعات الرئيسية التي يمكن أن تسخر التكنولوجيا وتستفيد منها، مضيفا أن منتدى شباب العالم 2019 يتضافر مع استراتيجة السلام للأمم المتحدة، مؤكدًا أننا يجب أن نضع معايير لتطوير أطر التعاون.
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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم لي يونج توك شو الرئيس السيسي الأمم المتحدة أخبار مصر

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