Advertisements
Advertisements
Advertisements

بهيات مصر يشاركن في منتدى شباب العالم

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:58 م
Advertisements
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد عزام - تصوير : محمد المسلمي
Advertisements
رفع عدد من الفتيات التابعين لمؤسسة بهية، لافتات يشكرن فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعمه حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك خلال مشاركتهن بمنتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ.

وتقوم المؤسسة بتقديم أنشطة توعوية لرائدات مراكز الشباب بشأن الابتكار في الكشف عن المرض وبوادر الإصابة به في وقت مبكر، حيث تقوم بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة والدعم النفسي داخل المؤسسة لأكثر من ١٠٠ ألف سيدة ما بين فحص مبكر وإشعات وعلاج أورام.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، والذي يشهد هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM، بمشاركة 43 ممثلًا من دول الاتحاد.

ويحمل مسرح المنتدى خلال العام الجاري، رسالة للتفاهم والتكامل العالمي من خلال عروض فنية وإبداعية جديدة تعكس ثقافات الشعوب؛ ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توصيات الرئيس السيسي خلال نسخة المنتدى الأولى عام 2017، بضرورة تنظيم ورش من الشباب تناقش القضايا المختلفة.

وعن منصة INSPIRE.D، فالشباب في المنتدى يروون رحلاتهم وخبراتهم من أجل المساعدة الإنسانية، بمشاركة 8 متحدثون من مختلف أنحاء العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتدي العالم مدينة شرم بهيات مصر بث مباشر منتدى شباب العالم

أخبار تهمك

بعد كهربا.. الأهلي يحسم صفقة كبرى جديدة

منذ أقل من ساعة

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

لمدة 72 ساعة.. موجة من الأمطار الغزيرة والسيول تضرب مصر

منذ ساعة و نصف

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

منذ حوالي 6 ساعات

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة ليفربول ضد وواتفورد بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT مجانا بدون تقطيع هدف صلاح hd

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - قرار ناري من إدارة برشلونة ضد فالفيردي بعد التعادل مع سوسيداد

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ليفربول liverpool وواتفورد قنوات مفتوحة تعلن بث مباراة ليفربول مجاناً.. رابط ليفربول صلاح بث مباشر SALAH

منذ حوالي 11 ساعة

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر beIN المفتوحة هدف ميسيI7SRY رابط ماتش برشلونة اليوم MESSI

منذ حوالي 6 ساعات

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 7 ساعات

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

«يلاشووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أميرة العادلي توضح أهمية الورش التحضيرية بمنتدى شباب العالم

"الشباب والرياضة" تستضيف بطلات مؤسسة "بهية" بالجزيرة

تعرف على أهم المحطات الرئيسية في منتدى شباب العالم

الجلسات النقاشية وورش العمل.. أبرز فعاليات منتدى شباب العالم

عاجل.. لحظة وصول السيسي مقر افتتاح منتدى شباب العالم في شرم الشيخ (فيديو)

بعد قليل.. انطلاق منتدى شباب العالم 2019 من مدينة السلام (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

06:01 م

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

06:12 م

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر beIN المفتوحة هدف ميسيI7SRY رابط ماتش برشلونة اليوم MESSI

02:57 م

مقالات وكتاب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: سمير سيف.. "المجدد الذى اختار الصعب"

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الشعلة الزرقاء

DMCA.com Protection Status