بهيات مصر يشاركن في منتدى شباب العالم

رفع عدد من الفتيات التابعين لمؤسسة بهية، لافتات يشكرن فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعمه حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك خلال مشاركتهن بمنتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ.



وتقوم المؤسسة بتقديم أنشطة توعوية لرائدات مراكز الشباب بشأن الابتكار في الكشف عن المرض وبوادر الإصابة به في وقت مبكر، حيث تقوم بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة والدعم النفسي داخل المؤسسة لأكثر من ١٠٠ ألف سيدة ما بين فحص مبكر وإشعات وعلاج أورام.



ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، والذي يشهد هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM، بمشاركة 43 ممثلًا من دول الاتحاد.



ويحمل مسرح المنتدى خلال العام الجاري، رسالة للتفاهم والتكامل العالمي من خلال عروض فنية وإبداعية جديدة تعكس ثقافات الشعوب؛ ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توصيات الرئيس السيسي خلال نسخة المنتدى الأولى عام 2017، بضرورة تنظيم ورش من الشباب تناقش القضايا المختلفة.



وعن منصة INSPIRE.D، فالشباب في المنتدى يروون رحلاتهم وخبراتهم من أجل المساعدة الإنسانية، بمشاركة 8 متحدثون من مختلف أنحاء العالم.