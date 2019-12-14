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بث مباشر .. انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسي في شرم الشيخ

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:48 م
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الرئيس السيسي في منتدى شباب العالم
الرئيس السيسي في منتدى شباب العالم
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تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها لمتابعيها الكرام، بثًا مباشرًا لافتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، والذي يشهد هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM، بمشاركة 43 ممثلًا من دول الاتحاد.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المنتدى خلال دقائق قليلة.

ويحمل مسرح منتدى شباب العالم خلال العام الجاري، رسالة للتفاهم والتكامل العالمي من خلال عروض فنية وإبداعية جديدة تعكس ثقافات الشعوب؛ ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توصيات الرئيس السيسي خلال نسخة المنتدى الأولى عام 2017، بضرورة تنظيم ورش من الشباب تناقش القضايا المختلفة.

وعن منصة INSPIRE.D، فالشباب في المنتدى يروون رحلاتهم وخبراتهم من أجل المساعدة الإنسانية، بمشاركة 8 متحدثون من مختلف أنحاء العالم.


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