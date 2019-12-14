منتدى شباب العالم.. أحد المدافعين عن حقوق الأطفال يسرد قصة حياته المأساوية (فيديو)

قال نيشال بانينو، أحد أهم المدافعين عن حقوق الأطفال في العالم، إن هناك مجموعة مسلحة اختطفته وهو في الخامسة من عمره، ووضعوه في شاحنة قامت بالسير في طرق وعرة للغاية، وقاموا بتخديره وإجباره على قتل أعز أصدقائه وهو في الخامسة من عمره، كدليل على عمله في الجيش لتحرير الكونغو، وبعد ذلك استطاع أن يهرب دون أن يفكر إلى أن ينتهي به الحال.



وتابع "بانينو"، خلال كلمته بالنسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم، مساء السبت، أنه عندما عاد إلى منزله كان أكبر التحديات التي مر بها في حياته هو العودة مرة أخرى لحياته الطبيعية، مشيرًا إلى أن والديه عمل دون كلل أو تعب لتوفير حياة ناجحة له، لافتًا إلى أن والده علمه بضرورة العمل على هزيمه خوف، خاصة أن والده تلقى العديد من التهديديات بسبب عمله، وهذا يذكره بالكثير من الدروس، منها عدم الخوف من الموت والتحرر، من أجل ترك سيرة طيبة في العالم، فهذا الذي يعرف وجودنا في الكون كبشر.



ولفت إلى أن وقوفه في منتدى شباب العالم لسرد أصعب قصة في حياته ليس بالأمر الهين، معقبًا: "قد أكون مبتسمًا اليوم، ولكن أصعب المعارك التي لم يراها أحد، سرد قصتي يساعد في العمل على أنهاء عمل الأطفال كجنود".

