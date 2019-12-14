Advertisements
Advertisements
Advertisements

منتدى شباب العالم.. أحد المدافعين عن حقوق الأطفال يسرد قصة حياته المأساوية (فيديو)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:15 م
Advertisements
نيشال بانينو
نيشال بانينو
كساب أحمد
Advertisements
قال نيشال بانينو، أحد أهم المدافعين عن حقوق الأطفال في العالم، إن هناك مجموعة مسلحة اختطفته وهو في الخامسة من عمره، ووضعوه في شاحنة قامت بالسير في طرق وعرة للغاية، وقاموا بتخديره وإجباره على قتل أعز أصدقائه وهو في الخامسة من عمره، كدليل على عمله في الجيش لتحرير الكونغو، وبعد ذلك استطاع أن يهرب دون أن يفكر إلى أن ينتهي به الحال.

وتابع "بانينو"، خلال كلمته بالنسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم، مساء السبت، أنه عندما عاد إلى منزله كان أكبر التحديات التي مر بها في حياته هو العودة مرة أخرى لحياته الطبيعية، مشيرًا إلى أن والديه عمل دون كلل أو تعب لتوفير حياة ناجحة له، لافتًا إلى أن والده علمه بضرورة العمل على هزيمه خوف، خاصة أن والده تلقى العديد من التهديديات بسبب عمله، وهذا يذكره بالكثير من الدروس، منها عدم الخوف من الموت والتحرر، من أجل ترك سيرة طيبة في العالم، فهذا الذي يعرف وجودنا في الكون كبشر.

ولفت إلى أن وقوفه في منتدى شباب العالم لسرد أصعب قصة في حياته ليس بالأمر الهين، معقبًا: "قد أكون مبتسمًا اليوم، ولكن أصعب المعارك التي لم يراها أحد، سرد قصتي يساعد في العمل على أنهاء عمل الأطفال كجنود".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيشال بانينو منتدي العالم شباب العالم توك شو السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي أخبار مصر

أخبار تهمك

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر beIN المفتوحة هدف ميسيI7SRY رابط ماتش برشلونة اليوم MESSI

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول liverpool وواتفورد قنوات مفتوحة تعلن بث مباراة ليفربول مجاناً.. رابط ليفربول صلاح بث مباشر SALAH

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ حوالي 7 ساعات

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

لمدة 72 ساعة.. موجة من الأمطار الغزيرة والسيول تضرب مصر

منذ أقل من ساعتين

بعد كهربا.. الأهلي يحسم صفقة كبرى جديدة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - قرار ناري من إدارة برشلونة ضد فالفيردي بعد التعادل مع سوسيداد

منذ أقل من ساعتين

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

منذ حوالي 6 ساعات

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة ليفربول ضد وواتفورد بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT مجانا بدون تقطيع هدف صلاح hd

منذ حوالي 7 ساعات

«يلاشووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

موضوعات متعلقة

لافتات منتدى شباب العالم تزين كوبري أكتوبر

لافتات منتدى شباب العالم تزين البحوث والدقي

عضو مجلس حقوق الإنسان: منتدى شباب العالم لا يقل عن المؤتمرات الدولية

وزير الكهرباء: ما يحدث في الطاقة الكهربائية قصة نجاح تُدرس

عبد الوهاب يسري.. قصة عشق "السيسي" لأحد منظمي منتدى شباب العالم

ما هي قصة فيلم The Cave؟.. الذي سيعرض الصيف المقبل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

06:01 م

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

06:12 م

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر beIN المفتوحة هدف ميسيI7SRY رابط ماتش برشلونة اليوم MESSI

02:57 م

مقالات وكتاب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: سمير سيف.. "المجدد الذى اختار الصعب"

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الشعلة الزرقاء

DMCA.com Protection Status