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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 8-3-2020

الأحد 08/مارس/2020 - 06:00 م
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نشرة الفجر الاقتصادية
نشرة الفجر الاقتصادية
الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 8-3-2020 .


أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، الاستعدادات المبكرة للغرف التجارية على مستوى الجمهورية لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال تنظيم معارض السلع المختلفة لاستقبال الشهر الكريم.


قالت متحدثة باسم البنك المركزي الأوروبي يوم الأحد إن البنك طلب من موظفيه الذين يتجاوز عددهم 3500 العمل من منازلهم يوم الاثنين لاختبار قدرته على التعامل مع حالة إغلاق في ضوء المخاوف المتعلقة بتفشي فيروس كورونا.


أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن انتهاء الوزارة من من دراسة الشرائح الضريبية الجديدة، لافتا إلى أنها ستأخذ التسلسل الإجرائى الخاص بها داخل أروقة الحكومة تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب لدراستها واتخاذ قرارا بشأنها خلال دور الانعقاد الحالى، ومن ناحيته أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الشرائح الضريبية الجديدة تحمل أخبارًا سارة للمواطنين.


انتشرت منذ قليل أنباء داخل أروقة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن استقالة عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد.


أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، على تراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 17.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 627.023 مليار جنيه.


صرح عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بتعيين حسام عبد اللاه شعبان موسى الجمل رئيسا تنفيذيا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لمدة عامين.


قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المحلية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن هناك 9 تحالفات مالية عالمية تستهدف الدخول بشراكات جديدة والاستثمار بمشروعات الموانئ الجافة التي تتطلع الحكومة لطرحها أمام المستثمرين خلال العام الجاري 2020.


لم يسبب فيروس كورونا خسائر فى الأرواح فقط، بل شهدت الأسواق موجات حادة من التذبذب بين الإرتفاع والإنخفاض والربح والخسارة، بعد أن أعلنت الصين أول حالة وفاة، وبعد انتشار الواسع للكورونا انتشر الرعب فى الأسواق، اذ تعد الصين من الدول التى تمثل 16% من الاقتصاد العالمى.


حافظ الاتحاد الأوروبي على موقعه في صدارة قائمة أكبر مصدر لتدفق الاستثمارات بالداخل خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020، وفقا لبيانات رسمية، حيث بلغ إجمالي حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي خلال تلك الفترة نحو 2.5 مليار دولار، بنسبة 58% من إجمالي التدفقات الاستثمارية خلال الربع الأول من العام المالي، مقابل نحو 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له 2018/2019، بنسبة مئوية بلغت نحو 43.7% من إجمالي استثمارات الربع.


أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ان قرار الحكومة بميكنة اجراءات تخصيص الاراضى للانشطة الصناعية عبر خريطة الاستثمار الصناعى هدفه الرئيسى اتاحة الأراضى لكافة المستثمرين على حد سواء بكل شفافية ودون وساطة او محسوبية وبما يقضى على ظاهرة تسقيع الاراضى والسماسرة. 


عقد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لاستعراض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الدقهلية، والمشروعات التى تم وجارٍ تنفيذها، لرفع مستوى الخدمة، وزيادة ضغوط المياه، واستكمال وتحسين خدمة الصرف الصحى، بالمحافظة.


عقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، السبت الموافق 7 مارس الجاري، اجتماعًا مع عدد كبير من المستثمرين بالقطاع الصناعي وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. 


سجلت الصين انهيارا بنسبة 17.2%  في صادراتها خلال يناير وفبراير بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، تحت وطأة المخاوف حول انتشار فيروس كورونا المستجد الذي شل النشاط الاقتصادي في هذا البلد، على ما أعلنت الجمارك الصينية اليوم.

 

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وزارة الاسكان وزارة الاتصالات فيروس كورونا اسعار الذهب استقاله عصام الصغير اخبار الفجر الاقتصادية اخبار البورصة المصرية اخبار البورصة

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