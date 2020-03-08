2.5 مليار دولار إجمالي حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر

حافظ الاتحاد الأوروبي على موقعه في صدارة قائمة أكبر مصدر لتدفق الاستثمارات بالداخل خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020، وفقا لبيانات رسمية، حيث بلغ إجمالي حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي خلال تلك الفترة نحو 2.5 مليار دولار، بنسبة 58% من إجمالي التدفقات الاستثمارية خلال الربع الأول من العام المالي، مقابل نحو 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له 2018/2019، بنسبة مئوية بلغت نحو 43.7% من إجمالي استثمارات الربع.





وقدرت النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالي التدفقات الاستثمارية الواردة من الدول العربية بنحو 800 مليون دولار بنسبة مئوية بلغت 18.6% من إجمالي تدفقات الربع الأول، وهو نفس قيمة التدفقات المحققة خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، ولكن بنسبة مئوية بلغت نحو 25% من إجمالي استثمارات الربع.





وأظهر التقرير، تسجيل استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية تدفقات استثمارية خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020 نحو 600 مليون دولار، بنسبة تصل إلى 14% من إجمالي تدفقات المرحلة، وهي نفس القيمة المسجلة للتدفقات الاستثمارية خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له 2018/2019، ولكن بنسبة مئوية بلغت 18.8% من إجمالي التدفقات الاستثمارية للمرحلة.





وأخيرا جاءت تدفقات الاستثمار الواردة من دول العالم الأخرى، وسجلت نحو 400 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام المالي محل الدراسة، بنسبة مئوية بلغت نحو 9.3% من إجمالي التدفقات الاستثمارية للمرحلة، بينما سجلت 400 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، بنسبة مئوية بلغت 12.5% من إجمالي استثمارات المرحلة.











