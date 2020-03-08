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وزير الإسكان يستعرض موقف خدمات مياه الشرب والصرف بالدقهلية

الأحد 08/مارس/2020 - 11:17 ص
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بوابة الفجر
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عقد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لاستعراض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الدقهلية، والمشروعات التى تم وجارٍ تنفيذها، لرفع مستوى الخدمة، وزيادة ضغوط المياه، واستكمال وتحسين خدمة الصرف الصحى، بالمحافظة.

وقال وزير الإسكان: فى محافظة الدقهلية، تم وجارٍ تنفيذ 10 مشروعات لمياه الشرب لتحسين الخدمة وزيادة الضغوط، بتكلفة مليار و326 مليون جنيه، حيث تم تسليم محطة مياه بسنديلة، وجارٍ تسليم محطة مياه مدمجة بقرية الشوامى، ومحطتى مياه مدمجة بقرية نشا، وجارٍ تنفيذ (محطة مياه مدمجة بقرية ميت عباد – توسعات محطة مياه جمصة – محطة مياه تمي الامديد – محطة مياه ميت غمر وشبكاتها – توسعات محطة مياه بلقاس – توسعات محطة مياه جاليا – محطة مياه مدمجة بقرية برقين).

وأوضح المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه جارٍ تنفيذ 6 مشروعات للصرف الصحى، لاستكمال وتحسين الخدمة، بتكلفة 1.66 مليار جنيه، وتشمل (توسعات محطة معالجة صرف صحي المنصورة – صرف صحي المناطق المستجدة ببلقاس – صرف صحى الإسكان الاجتماعى بجمصة – استكمال صرف صحي ميت غمر "شبكات دقادوس ومحطات رفع الحاجبى، وشرق الرياح، والإمام الشافعى"– استكمال شبكات صرف صحي السنبلاوين – استكمال شبكات صرف صحي الجمالية)، بجانب الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة معالجة صرف صحى برج نور الحمص، بتكلفة 40 مليون جنيه، لخدمة 9 قرى من بينها قرية برج نور الحمص، مضيفاً أنه جارٍ توصيل خدمات الصرف الصحى لمليون و210 آلاف نسمة من سكان المناطق الريفية، بما نسبته 27.4 % من إجمالى سكان الريف.

واستعرض المهندس خالد نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، جهود الشركة فى تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين، وكذا المشروعات التى تنفذها الشركة، موضحاً أن هناك 9 محطات لمياه الشرب حاصلة على شهادة (TSM)، وهى (ميت خميس – السنبلاوين - جمصة - جاليا المركزية - المطرية - الجمالية - طلخا - شرق المنصورة - منية النصر)، بجانب حصول 20 محطة للصرف الصحى على شهادة (TSM)، وهى (تمي الأمديد - شربين - بلقاس - كوم النور - اتميدة - صهرجت الكبري - تلبانة - طلخا - الجمالية – المطرية - المنزلة – السنبلاوين - جزيرة القباب - أوليلة - دكرنس - محلة الدمنة - سلامون القماش - البلامون - بنى عبيد - دماص)، كما أن هناك 10 محطات لمياه الشرب تعمل بنظام سكادا، و9 محطات مربوطة على نظام سكادا، وجارٍ ربط 3 محطات بنظام سكادا، وجارٍ تنفيذ نظام الاسكادا على بعض محطات الرفع الصحى والروافع التابعة لها.


كما استعرض المهندس خالد نصر، إجراءات تطوير وتأهيل المعامل، حيث تم تأهيل وتطوير المعمل المركزي لمياه الشرب، وهو حاصل على شهادة الاعتماد الدولية للكفاءة الإدارية والفنية للمعامل (ISO 17025)، وتم تجديد اعتماد المعمل المركزى حتى عام 2021، وكذا إجراءات الإدارة العامة لجودة مياه الشرب، حيث يتم المرور على الشبكات وأخذ عينات من أماكن مختلفة منها للوقوف على جودة المياه بها، وغسيل الشبكات وتطهيرها، وتطهير الخزانات المستخدمة في المنازل والمصالح الحكومية والمدارس والمعاهد والجامعات والمستشفيات بأجر رمزي، وأخذ عينات للتحليل قبل وبعد التطهير، ومتابعة المحطات على مدار الـ24 ساعة، وأخذ عينة كل ساعتين وتحليلها، ومتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها فوراً، بجانب قيام المعمل المركزي للصرف الصحي والمعامل الرئيسية، بتحليل مياه الداخل والخارج لجميع محطات معالجة الصرف الصحي، وتحديد مدى كفاءة عملية المعالجة وإصدار تقارير بذلك للجهات المختصة، وإجراء التحاليل الخاصة بعينات الصرف الصناعي وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات، ومتابعة كفاءة العمل في المعامل الفرعية وتقييم نظم الجودة بها.


وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، إلى أن الشركة تبذل جهداً كبيراً فى تنفيذ الأنشطة التوعوية لترشيد استهلاك مياه الشرب، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى، وذلك من خلال تنظيم الندوات واللقاءات لمختلف فئات المجتمع بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ووزارة التعليم العالي، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومديرية الشباب والرياضة، بالإضافة إلى تنظيم 6 قوافل مائية، والمشاركة في الأسبوع المائي الموحد لتقديم خدمات الشركة المختلفة، ويتم عمل استطلاع رأي ميداني بمعدل 300 استمارة شهرياً لقياس مدى رضاء العملاء عن الخدمات المقدمة بالشركة.

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