عقب زيارة الوزير.. أنباء عن استقالة رئيس الهيئة القومية للبريد

انتشرت منذ قليل أنباء داخل أروقة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن استقالة عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد.





جاء ذلك عقب زيارة قام بها اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للهيئة القومية للبريد، دون سبب محدد أو بيانات من الوزارة حتى الآن.





ولم نتلقى أى تأكيد من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول مدى صحة نبأ الإستقالة من عدمه وما الأسباب وراء ذلك.