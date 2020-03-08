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"حنورة": 9 تحالفات عالمية للاستثمار بمشروعات الموانئ الجافة خلال 2020

الأحد 08/مارس/2020 - 02:14 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المحلية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن هناك 9 تحالفات مالية عالمية تستهدف الدخول بشراكات جديدة والاستثمار بمشروعات الموانئ الجافة التي تتطلع الحكومة لطرحها أمام المستثمرين خلال العام الجاري 2020.


وأضاف "حنوره" على هامش مؤتمر الجمعيه المصريه لشباب الأعمال بحضور الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أنه تم ترسية أعمال تدشين أول ميناء جاف  في مصر  بمدينة 6 اكتوبر منذ 3 أسابيع في ظل إعلان وزارة النقل عن خطتها للتوسع بمشروعات الموانئ الجافة المختلفة وهو الأمر الذي ساهم في تشجيع الشركات العالمية للاستثمار في مصر بذلك المجال.


أضاف أن هناك خطة لطرح فرص للاستثمار والشراكة لتدشين 3 موانئ جافة أخري امام المستثمرين قبل نهاية العام الجاري ، تتضمن تدشين ميناء بمدينة العاشر من رمضان خلال شهر مايو المقبل، ثم ميناءين آخرين في مناطق السادات وبرج العرب قبل نهاية العام الجاري.


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