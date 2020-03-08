"الغرف التجارية" تعلن حالة الطورائ استعدادًا لشهر رمضان

أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، الاستعدادات المبكرة للغرف التجارية على مستوى الجمهورية لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال تنظيم معارض السلع المختلفة لاستقبال الشهر الكريم.





جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بغرفة السويس اليوم الأحد، على هامش افتتاح مركز تميز بالغرفة التجارية بالسويس لتسهيل الإجراءات على المتعاملين مع الغرفة لتقديم خدمات لجهات مختلفة من خلال الشباك الواحد قبل انعقاد جلسة مجلس إدارة الاتحاد.





وأوضح العربي وجود حالة طوارئ بالغرف التجارية وترتيبات كبيرة لتنظيم معارض السلع المختلفة لدعم المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وهو دور مجتمعي مهم لمنتسبي الغرف التجارية متعارف عليه بشكل مستمر ويزيد في الموسم. وأشاد بدور الحكومة في ضبط السوق من خلال آلياتها التي توفر السلع المختلفة.