Advertisements
Advertisements
Advertisements

المركزي الأوروبي يختبر جدوي عمل الموظفين من المنزل بسبب كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 04:30 م
Advertisements
البنك المركزي الأوربي
البنك المركزي الأوربي
وكالات
Advertisements

 قالت متحدثة باسم البنك المركزي الأوروبي يوم الأحد إن البنك طلب من موظفيه الذين يتجاوز عددهم 3500 العمل من منازلهم يوم الاثنين لاختبار قدرته على التعامل مع حالة إغلاق في ضوء المخاوف المتعلقة بتفشي فيروس كورونا.

وألغى البنك غالبية أنشطته العامة المقررة خلال الشهر المقبل لكنه قال إن اجتماع مجلس محافظيه لتحديد أسعار الفائدة سيعقد في موعده يوم الخميس المقبل.

وقالت المتحدثة ”لدى البنك المركزي الأوروبي التجهيزات اللازمة للعمل عن بعد على نطاق واسع وسيكون يوم الاثنين التاسع من مارس اختبارا احترازيا للبنية التحتية ولموظفي البنك إذا صار هذا الاستخدام واسع النطاق لهذه التجهيزات ضروريا في مرحلة ما“.

ومن المتوقع أن يكشف البنك يوم الخميس عن مزيد من الحوافز لمساعدة الاقتصاد على مواجهة عواقب تفشي فيروس كورونا بعد أن أدى فرض قيود على السفر وهبوط أسواق الأسهم والانهيارات الواضحة بالفعل في سلاسل القيمة إلى إضعاف الثقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا العمل من المنزل البنك المركزي الاوربى الاتحاد الاوربي

أخبار تهمك

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي مهدد بالغياب عن موقعة سموحة

منذ ساعة و 24 دقيقة

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

نجم موقعتي صن دوانز يغيب عن الأهلي أمام سموحة

منذ ساعة و 20 دقيقة

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ ساعة و 15 دقيقة

مفاجأة من باتريس كارتيرون في مباراة الزمالك والاتحاد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. قرار رينيه فايلر يقضي على مخاوف الأهلي ضد سموحة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ أقل من ساعتين

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

منذ ساعة و 24 دقيقة

تصريح ناري.. سترلينج يهدد ليفربول

منذ 33 دقيقة

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب صافرات الاستهجان.. نجم برشلونة غاضب من الجماهير

منذ أقل من ساعة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"لاجارد"عن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمية..وجهنا العديد من الأزمات

الصين تتخذ خطوات كبيرة لدعم الاقتصاد المتأثر بفيروس كورونا

600 مليون دولار خسائر بنك انجليزي من فيروس كورونا

الصين: لن نرسل مسؤولين إلى اجتماع مجموعة العشرين وسط تفشي كورونا

البنك المركزي الصيني يتعهد باتخاذ المزيد من الخطوات لدعم الاقتصاد

"المركزى الصيني" يعتزم خفض أسعار الفائدة لمساعدة الشركات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:05 م

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

03:31 م

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

03:57 م

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

01:20 م

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

10:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status