بعد خمس سنوات.. تعيين حسام الجمل رئيسا تنفيذيا لـ"القومى للاتصالات"









صرح عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بتعيين حسام عبد اللاه شعبان موسى الجمل رئيسا تنفيذيا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لمدة عامين.









ويأتى تعيين حسام الجمل كرئيس تنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بعد خلو المنصب منذ قرابة 5 سنوات، حيث تولى مصطفى عبد الواحد مهام القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز منذ يوليو 2015.









هذا وقد التقى عمرو طلعت مع حسام الجمل الرئيس التنفيذى الجديد للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات السابق؛ حيث قدم التهنئة حسام الجمل على توليه منصبه الجديد وطالبه باستكمال العمل نحو تنفيذ رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للارتقاء بجودة خدمات الاتصالات والانترنت المقدمة للمواطنين وإرساء أسس صحيحة للمنافسة الحرة بين الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق التوازن فى العلاقة التى تحكم بين مقدمى الخدمة والمستخدمين، وكذلك تشجيع الاستثمارات فى القطاع فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية؛ معربا عن تمنياته له بالتوفيق فى مهامه خلال الفترة المقبلة.









وقدم عمرو طلعت الشكر مصطفى عبد الواحد على المجهودات التى بذلها خلال فترة توليه منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات؛ والتى أسهمت فى انجاز الكثير من الأعمال التي كان لها مردودا إيجابيا فى تطوير صناعة الاتصالات من خلال وضع الأطر التنظيمية لسوق الاتصالات المصرى، ومواكبة التطور المتسارع فى تكنولوجيات الاتصالات، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لقياس وضمان جودة خدمات الاتصالات المقدّمة للمواطنين، وكذلك فى التأكيد على دور مصر الريادى من خلال استضافة الفعاليات الدولية الكبرى والتى من ابرزها النجاح فى تنظيم فعاليات المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية لعام 2019 (WRC-19).









هذا وكان حسام الجمل قد تم تعيينه مساعدا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشبكات وبنية الاتصالات فى يناير 2019، ويتمتع حسام الجمل بخبرة رائدة لأكثر من 20 عاما فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى جانب خبراته الدولية فى مجالات الإدارة والتقنيات المستقبلية المتكاملة، وخبراته فى مجالات الابتكار وريادة الاعمال، كما أن له سابقة اعمال دولية فى تخطيط مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمى وتنفيذها ومتابعتها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.





كما تولى حسام الجمل عدة مناصب قيادية بكبرى الشركات العالمية؛ حيث تولى منصب كبير مستشارى تطوير الاعمال والحلول التكنولوجية بشركة هواوي العالمية لمنطقة شمال افريقيا واستطاع خلال فترة عمله دعم نمو أعمال الشركة والمساهمة فى تطوير خطط الاعمال والحلول التكنولوجية فى المنطقة وخلق المزيد من القيم لعملائها.





كما تقلد المهندس حسام الجمل مناصب قيادية فى مجموعة MTN العالمية حيث عمل فى منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للتكنولوجيا بمجموعة MTN العالمية فى اليمن، وكذلك عضو فى فريق التطوير الاستراتيجى لمجموعة MTN العالمية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حيث نجح فى وضع استراتيجيات شاملة لتطوير المنظومة بما يتماشى مع الأهداف التنموية والاستراتيجية لها، كما سبق ذلك عمله كمهندس اتصالات شبكات بالأمم المتحدة في مصر.









وحصل حسام الجمل على بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية عام 1998 كما حصل على ماجستير من إدارة الاعمال من جامعة روبرت كيندى بسويسرا عام 2014، إلى جانب حصوله على شهادة إعداد القادة للمنظمات الدولية MTN من جامعة بريتوريا بجنوب إفريقيا عام 2010، وشهادة إدارة المشروعاتPMP من المعهد الدولي لإدارة المشروعات بالولايات المتحدة الامريكية 2009.







