Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسبب "كورونا".. البورصة تخسر 17.5 مليار جنيه في ختام التعاملات

الأحد 08/مارس/2020 - 03:21 م
Advertisements
البورصة
البورصة
Advertisements
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، على تراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 17.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 627.023 مليار جنيه.
   
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.04% ليغلق عند مستوى 11849 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.78% ليغلق عند مستوى 1632 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.72% ليغلق عند مستوى 13608 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 3.98% ليغلق عند مستوى 4427 نقطة.
  
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.72% ليغلق عند مستوى 1140 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 1237 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 656 نقطة.
 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا خسائر البورصة اليوم خسائر البورصة البورصة اخبار الاقتصاد العالمي اخبار اقتصاد اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. إخلاء سبيل معاون قسم شرطة البساتين في واقعة قتل

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

منذ 37 دقيقة

عاجل.. انتحار شاب من فوق "هرم خفرع"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

الملعب الأقرب لاستضافة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مفاجأة من باتريس كارتيرون في مباراة الزمالك والاتحاد

منذ أقل من ساعة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 17 ساعة

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

"مريض نفسي".. من هو الشاب المنتحر من أعلى هرم خوفو؟

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. البدري يضم 4 محترفين للمنتخب ويتجاهل 3 لاعبين

منذ حوالي 3 ساعات

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار رينيه فايلر يقضي على مخاوف الأهلي ضد سموحة

منذ أقل من ساعة

خزينة الزمالك تنتعش من الكاف

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تراجع طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة الثلاثاء

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة خلال مستهل تعاملات اليوم

البورصة تخسر 1.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

مؤشرات البورصة تواصل الهبوط في منتصف التعاملات بضغط من مبيعات المصريين والعرب

البورصة تخسر 6.6 مليار بختام جلسة منتصف الأسبوع

مبيعات المصريين والعرب تهبط بالبورصة 0.71% في منتصف التعاملات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

عاجل.. قرار رينيه فايلر يقضي على مخاوف الأهلي ضد سموحة

02:58 م

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

10:01 ص

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

03:13 م

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

11:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status