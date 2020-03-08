بسبب "كورونا".. البورصة تخسر 17.5 مليار جنيه في ختام التعاملات

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، على تراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 17.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 627.023 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.04% ليغلق عند مستوى 11849 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.78% ليغلق عند مستوى 1632 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.72% ليغلق عند مستوى 13608 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 3.98% ليغلق عند مستوى 4427 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.72% ليغلق عند مستوى 1140 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 1237 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 656 نقطة.



