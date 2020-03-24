نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 24-3-2020





نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 .









بيان عاجل من التموين لأصحاب البطاقات بعد حظر التجوال قرر وزير التموين والتجارة الداخلية تعديل مواعيد عمل نظام صرف السلع التموينية لدى المنافذ التموينية وهي (فروع المجمعات الاستهلاكية، فروع مشروع جمعيتي، البقالة التموينية).







البورصة تعلن عن المواعيد الجديدة بعد إعلان حظر التجوال قررت إدارة البورصة المصرية أن تكون مواعيد جلسة التداول، خلال فترة حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة 7مساء وحتى 6 صباحا كما يلي ، وذلك لضمان استقرار عمليات التسويات اللازمة بعد التداول:





"الرقابة المالية" تعلن تعديل مواعيد عمل شركات التأمين قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل العمل بقطاع التأمين لتصبح من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الثانية بعد الظهر ، مع الوضع في الاعتبار ان ساعات العمل بهيئة الرقابة المالية تم تعديلها لتصبح من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.









بعد إعلان حظر التجوال.. الغرف التجارية تعلن إجراءات جديدة لمتابعة الأسواق أعلن مجلس الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة اليوم الثلاثاء، عن إجراءات جديدة لإدارة الأزمة تزامنا مع قرار الحكومة بحظر التجوال من الساعة الـ7 مساء حتى الـ6 صباحا لمدة اسبوعين.









بسبب جني الأرباح .. البورصة تخسر7 مليار جنيه في ختام التعاملات أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء ، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات ماعدا إيجي اكس 70 ،مع جنى ارباح ، و تخارج بعض الاستثمارات الاجنبية من الاسواق الناشئة و السوق المصرى و هو ما حد من الاثر الايجابى لشراء صندوق استثمار بنكى الاهلى و مصر ، الا ان السوق يترقب بداية شراء المركزى خلال الجلسات القليلة القادمة مع بدء تعافى بعض البورصات العربية و العالمية .





"الضرائب": العمل مستمر بجميع المأموريات في المواعيد الرسمية قال مصدر بمصحلة الضرائب، إن العمل بالمصلحة قائم ولم يتم تعليقه ومستمر بجميع المأموريات الضريبية في مختلف المحافظات في مواعيد العمل الرسمية.









