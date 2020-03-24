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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 24-3-2020

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:00 م
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نشرة الفجر الاقتصادية
نشرة الفجر الاقتصادية
الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 .


قرر وزير التموين والتجارة الداخلية تعديل مواعيد عمل نظام صرف السلع التموينية لدى المنافذ التموينية وهي (فروع المجمعات الاستهلاكية، فروع مشروع جمعيتي، البقالة التموينية). 


قررت إدارة البورصة المصرية أن تكون مواعيد جلسة التداول،  خلال فترة حظر حركة المواطنين على كافة  الطرق العامة من الساعة 7مساء وحتى 6 صباحا كما يلي ، وذلك لضمان استقرار عمليات التسويات اللازمة بعد التداول: 

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل العمل بقطاع التأمين لتصبح من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الثانية بعد الظهر ، مع الوضع في الاعتبار ان ساعات العمل بهيئة الرقابة المالية تم تعديلها لتصبح من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.


أعلن مجلس الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة اليوم الثلاثاء، عن إجراءات جديدة لإدارة الأزمة تزامنا مع قرار الحكومة بحظر التجوال من الساعة الـ7 مساء حتى الـ6 صباحا لمدة اسبوعين.


أنهت  البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء ، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات ماعدا إيجي اكس 70 ،مع  جنى ارباح ، و تخارج بعض الاستثمارات الاجنبية من الاسواق الناشئة و السوق المصرى و هو ما حد من الاثر الايجابى لشراء صندوق استثمار بنكى الاهلى و مصر ، الا ان السوق يترقب بداية شراء المركزى خلال الجلسات القليلة القادمة مع بدء تعافى بعض البورصات العربية و العالمية .



قال مصدر بمصحلة  الضرائب، إن العمل بالمصلحة قائم ولم يتم تعليقه ومستمر بجميع المأموريات الضريبية في مختلف المحافظات في مواعيد العمل الرسمية.


أكدت مصار بقطاع البنوك اليوم الأحد، إنه تم تعديل مواعيد العمل بالبنوك بعد قرار مجلس الوزراء بحظر التجوال بدءًا من غد الأربعاء على أن تبدأ المواعيد من الساعة 9 صباحًا.



قال محمد جاب الله خبير أسواق المال، أنه من الطبيعى أن يؤثر حظر التجول سلبًا على البورصة أو بمعنى أدق إستمرار حاله الاتجاه الهابط لحين إشعار آخر.


أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن تفعيل خدمتى "فورى" لسداد فواتير مياه الشرب، و (واتس آب) .


قرر البنك المركزي المصرى، منح المنشآت السياحية قروضا لعامين وفترة سماح 6 أشهر لسداد مرتبات العاملين والتزاماتها تجاه الموردين وأعمال الصيانة.
 



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