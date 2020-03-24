"الضرائب": العمل مستمر بجميع المأموريات في المواعيد الرسمية

قال مصدر بمصحلة الضرائب، إن العمل بالمصلحة قائم ولم يتم تعليقه ومستمر بجميع المأموريات الضريبية في مختلف المحافظات في مواعيد العمل الرسمية.





وأشار إلى أن المصلحة أهابت بالممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم اقراراتهم الضريبية الكترونيا حرصا على سلامتهم ولمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخاصة بعد إعفائهم من رسوم الدخول على المنظومة الإلكترونية للاقرارات الضريبية هذا العام، وإذا كان هناك أي استفسار يمكنكم الاتصال على الخط الساخن لمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395.