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جهاز الشروق: تفعيل "فورى" و "واتس آب" لسداد الفواتير وتسجيل القراءات

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:21 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن تفعيل خدمتى "فورى" لسداد فواتير مياه الشرب، و (واتس آب) على الرقم (01030800683) لتسجيل قراءات عدادات المياه عن طريق إرسال صورة واضحة للعداد مبين بها القراءة  والاستهلاك الحالى، وذلك تيسيراً على المواطنين بالمدينة.


وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن خدمة التحصيل "فورى" أتاحت للعميل  سداد الفواتير من خلال منافذ شركة فورى المنتشرة بمكاتب البريد أو محال التجزئة أو تطبيق الهواتف الذكية (My Fawry )، وسيتم سداد القيمة عن طريق رقم حساب العميل المدون بفاتورة المياه فى أى وقت على مدار اليوم، وخلال الإجازات الرسمية مع قرب تفعيل السداد عن طريق ماكينات الصراف الآلى، مؤكداً أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً بهدف التيسير على عملاء مرفق مياه الشرب أو الخدمات الأخرى بمدينة الشروق، كما أن ذلك يأتى فى إطار سعى الجهاز لتطوير الخدمة المقدمة لعملاء منظومة مياه الشرب والارتقاء بالخدمات كافة.



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