"التموين" تعدل مواعيد صرف السلع بعد إعلان حظر التجوال

قرر وزير التموين والتجارة الداخلية تعديل مواعيد عمل نظام صرف السلع التموينية لدى المنافذ التموينية وهي (فروع المجمعات الاستهلاكية، فروع مشروع جمعيتي، البقالة التموينية).





لتصبح المواعيد اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً وذلك حتى يتمكن المواطنين من صرف المقررات التموينية.





وذلك اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020 وخلال مدة حظر التجوال.