بسبب جني الأرباح .. البورصة تخسر7 مليار جنيه في ختام التعاملات

خبارالبورصة المصرية





أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء ، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات ماعدا إيجي اكس 70 ،مع جنى ارباح ، و تخارج بعض الاستثمارات الاجنبية من الاسواق الناشئة و السوق المصرى و هو ما حد من الاثر الايجابى لشراء صندوق استثمار بنكى الاهلى و مصر ، الا ان السوق يترقب بداية شراء المركزى خلال الجلسات القليلة القادمة مع بدء تعافى بعض البورصات العربية و العالمية .





وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 540.8 مليار جنيه.





مؤشرات البورصة المصرية





وهبط مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بختام الجلسة، بنسبة 2.7% ليصل إلى مستوى 9770.4 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% 905.1 نقطة،وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 1002 نقطة.





تداولات البورصة المصرية





وارتفعت قيم التداولات بالبورصة المصرية الي 791.9 مليون جنيه وبلغ حجم التداول على الأسهم 261.6 مليون ورقة مالية ، عبر تنفيذ 26.3 ألف عملية لعدد 173 شركة، ارتفع منها 56 شركة وإنخفضت 78 شركة وإستقرت 39 شركة.









تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية





وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة 79.% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.9%، والعرب على 1.9% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 97.6% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 2.3%.





وإتجهت تعاملات المصريين للشراء بحوالي 3.7 مليار جنيه ، فيما إتجهت تعاملات العرب والأجانب للبيع بنحو 516.1 مليون جنيه ،و3.2 مليار جنيه علي التوالي .





قررت الحكومة المصرية اليوم فرض حظر التجوال في جميع انحاء الجمهورية وعلي كافة الطرق العامة من الساعة السابعه مساء حتي السادسة صباحا.



