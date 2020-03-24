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بسبب جني الأرباح .. البورصة تخسر7 مليار جنيه في ختام التعاملات

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:42 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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خبارالبورصة المصرية 

أنهت  البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء ، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات ماعدا إيجي اكس 70 ،مع  جنى ارباح ، و تخارج بعض الاستثمارات الاجنبية من الاسواق الناشئة و السوق المصرى و هو ما حد من الاثر الايجابى لشراء صندوق استثمار بنكى الاهلى و مصر ، الا ان السوق يترقب بداية شراء المركزى خلال الجلسات القليلة القادمة مع بدء تعافى بعض البورصات العربية و العالمية .

وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 540.8 مليار جنيه.

مؤشرات البورصة المصرية 

وهبط مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30"  بختام الجلسة، بنسبة 2.7% ليصل إلى مستوى 9770.4 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% 905.1  نقطة،وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 1002 نقطة.

تداولات البورصة المصرية

وارتفعت قيم التداولات بالبورصة المصرية الي 791.9 مليون جنيه  وبلغ  حجم التداول على الأسهم 261.6 مليون ورقة مالية ، عبر تنفيذ 26.3  ألف عملية لعدد 173 شركة، ارتفع منها 56 شركة وإنخفضت 78 شركة وإستقرت 39 شركة.


تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية 

وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة  79.% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.9%، والعرب على 1.9% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 97.6% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 2.3%.

وإتجهت تعاملات المصريين للشراء  بحوالي 3.7 مليار جنيه ، فيما إتجهت تعاملات العرب  والأجانب للبيع بنحو 516.1 مليون جنيه ،و3.2 مليار جنيه  علي التوالي .

قررت الحكومة  المصرية اليوم فرض  حظر التجوال في جميع انحاء الجمهورية وعلي كافة الطرق العامة من الساعة السابعه مساء حتي السادسة صباحا.

وقال محمد جاب الله خبير أسواق المال، أنه من الطبيعى أن يؤثر حظر التجول سلبًا على البورصة أو بمعنى أدق إستمرار حاله الاتجاه الهابط لحين إشعار آخر.
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