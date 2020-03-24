بعد إعلان حظر التجوال.. الغرف التجارية تعلن إجراءات جديدة لمتابعة الأسواق

أعلن مجلس الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة اليوم الثلاثاء، عن إجراءات جديدة لإدارة الأزمة تزامنا مع قرار الحكومة بحظر التجوال من الساعة الـ7 مساء حتى الـ6 صباحا لمدة اسبوعين.





ورحب العربي بقرار حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا وتفادي تداعياته السلبية على الشارع، بشكل عام مطالبا المواطنين الالتزام بقرار الحظر لتخطي هذه الفترة العصيبة من تاريخ بلدنا الحبيبة بل في العالم باكملة.





وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه تزامنا مع قرار الحظر بدأت الغرف التجارية على مستوى الجمهورية في اتخاذ خطوات جديدة تضاف إلى خطواتها الاحترازية الحالية وهي ضم هيئات مكاتب الشعب التجارية بالكامل إلى غرف العمليات المشكلة لمتابعة الأزمة ورصد حالة السوق ومتابعة مدى توافر السلع بأنواعها المختلفة خاصة الأساسية التي يحتاجها المواطن يوميا.





وشدد على أن غرف العمليات تحولت إلى غرفة لإدارة الأزمة فيما يتعلق بالسوق في مختلف المحافظات من خلال الانعقاد المستمر والمتابعة اللحظية لحالة السوق ومدى توافر السلع ورفع تقارير لحظية عن كافة السلع ويتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية والإعلان عن وضع السوق أولا بأول.





وقال رئيس الاتحاد إن غرف عمليات الغرف التجارية بالمحافظات ستعلن عن أي مستجدات تطرأ على السوق وأماكنها وتوجيه المستهلكين بشكل صحيح نحو الأسواق وأيضا الإعلان عن أي أماكن تحتاج إلى إمدادات من السلع أن وجد ذلك.





وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن تحول غرف العمليات إلى غرفة لإدارة الأزمة بغرف الجمهورية التجارية جاء بشكل سريع فور صدور قرار الحظر نظرا لاستجابة مجالس إدارات الغرف التجارية على مستوى الجمهورية سريعا تضامنا مع خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا مشددا على ضرورة مساندة الدولة في الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها للحد من الازدحام وتقليل ساعات العمل في الكثير من الجهات، والسعى للحفاظ على المواطن والتاجر والصانع ومؤدي الخدمة وكافة أفراد مجتمعنا.



