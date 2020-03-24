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"الرقابة المالية" تعلن تعديل مواعيد عمل شركات التأمين

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:17 م
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هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية
أحمد الشيخ
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قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل العمل بقطاع التأمين لتصبح من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الثانية بعد الظهر ، مع الوضع في الاعتبار ان ساعات العمل بهيئة الرقابة المالية تم تعديلها لتصبح من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.


وأشارت الهيئة في بيان لها أن القرار جاء في ضوء الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من اتخاذ عددا من الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادى انتشار فيروس كورونا المستجد ، وما استجد من صدور قرار  رئيس الوزراء بحظر حركة المواطنين على كافة  الطرق العامة من الساعة السابعة مساءا وحتى السادسة صباحا لمدة اسبوعتين.
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مواعيد عمل شركات التأمين مواعيد عمل الرقابة المالية فيروس كورونا حظر التجوال الرقابة المالية

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