تعرف على تعديلات مواعيد البنوك بعد حظر التجوال

أكدت مصار بقطاع البنوك اليوم الأحد، إنه تم تعديل مواعيد العمل بالبنوك بعد قرار مجلس الوزراء بحظر التجوال بدءًا من غد الأربعاء على أن تبدأ المواعيد من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا للجمهور والعملاء، وحتى الساعة 3:30 عصرًا للموظفين، وذلك في كافة البنوك العاملة في مصر.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فرض حظر التجوال بداية من صباح غدا الأربعاءفي جميع أنحاء الجمهورية وعلى كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.



