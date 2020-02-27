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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الخميس 27-2-2020

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:00 م
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نشرة الفجر الاقتصادية
نشرة الفجر الاقتصادية
الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الخميس 27-2-2020 .


ننشر أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم حيث تصدر سهم مطاحن ومخابز الأسكندرية القائمة الخضراء.


قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن مشروع  قانون تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، يتضمن تعديل 26 بندا.


إختتمت  البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وهو الأسبوع الأخير من  شهر فبراير، علي هبوط  جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات  الأجانب.


أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية التكنولوجيا الحديثة فى صناعة البترول والغاز المصرية لما تلعبه من دور محورى فى توفير إمدادات الطاقة لبرامج التنمية والمساهمة فى تحقيق معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد المصرى.


شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع 21 عقدا لميكنة وتخطيط وإدارة موارد 60 شركة قابضة وتابعة للوزارة بالتعاون مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمة، وذلك بتكلفة تبلغ حوالي 50 مليون دولار.


أعلن المهندس أشرف عفيفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تسجيل الهيئة ضمن جهات تقويم المطابقة العالمية المقبولة ببرنامج "سابر" السعودي بموافقة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة .


قال محمد معيط وزير المالية إنه بنهاية ديسمبر المقبل ستشهد المنظومة الجمركية تطورًا نوعيًا من خلال التوسع فى تطبيق مشروع النافذة الواحدة؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركى، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا فحص ملفات ٧٥ شركة جديدة من المتعاملين مع الجمارك طلبت الانضمام إلى برنامج الفاعل الاقتصادي؛ للاستفادة من نظام المسار الأخضر لشركات القائمة البيضاء. 


قال محمد معيط وزير المالية إننا نستهدف فى موازنة العام المالى المقبل تحقيق نمو مستدام ٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى، والحفاظ على الفائض الأولى ٢٪، وخفض العجز الكلى إلى ٦,٢٪، والنزول بمعدل الدين إلى ٧٩٪، موضحًا أن مصر سجلت خلال العام المالى الماضى المركز الثانى عالميًا بعد الأكوادور فى الفائض الأولى، والسادس فى النمو بمعدل ٥,٦٪، والأول فى خفض الدين خلال عامين بنسبة ١٨٪؛ بما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، موضحًا أنه من المستهدف تحقيق قفزة جديدة فى الاعتمادات المالية المقررة للاستثمارات؛ من أجل استدامة رفع معدلات النمو المولد لفرص العمل.  


أكد محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفات رئاسية بزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية التى تُعد إحدى دعائم التنمية الاقتصادية المستدامة، والتركيز على تسريع وتيرة العمل بالمشروع القومى للتحول الرقمى، على النحو الذى يُسهم فى تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، وضمان حصولهم على الخدمات العامة بقيمتها الفعلية، وكذلك زيادة المخصصات المالية لمساندة القطاعات الإنتاجية؛ بما يُسهم فى تشجيع القطاع الخاص على التوسع فى أنشطته الاستثمارية، ويؤهله، فى المرحلة المقبلة، لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى المستدام والمولد للمزيد من فرص العمل. 



صرح المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، بأنه تم عقد جلسة مزاد علنى لبيع الكهنة والمخلفات الناتجة عن مخلفات الإصلاح  والإحلال والتجديد للشبكات بالمدينة، ورواكد المحطات وغير ذلك بقيمة مليون و708 آلاف جنيه، وذلك فى إطار الاستغلال الأمثل لتلك المخلفات، وزيادة الموارد المالية للجهاز.



كشفت البورصة المصرية اليوم عن القوائم المالية المجمعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة خلال عام 2019 والتي إسفرت نتائجها عن ارتفاع الأرباح بنسبة 10% على أساس سنوي.



وجه على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بالإنتهاء من استلام طلبات القسم الثالث والأخير من المرحلة الثالثة بمشروع جمعيتي بنهاية يوم عمل ٢٩ فبراير ٢٠٢٠.



قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه اعتبارا من 6 مارس 2020 سيتم إتاحة التحصيل الالكتروني لضريبة الاقرار عن طريق بوابة السداد الالكتروني الخاصة بمركز الدفع والتحصيل الالكتروني من خلال الموقع الالكتروني للإقرارات الضريبية، وذلك عن طريق إنشاء صفحة للسداد على الموقع الالكتروني للإقرارات الضريبية.
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