بالأرقام .. تعرف علي أسعار أسهم البورصة المصرية الأكثر إرتفاعاً اليوم





أخبار البورصة المصرية





ننشر أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم حيث تصدر سهم مطاحن ومخابز الأسكندرية القائمة الخضراء وفيما يلي عرض لباقي الأسعار كالاتي :





الأسهم الأكثر اتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم





1- مطاحن ومخابز الاسكندرية بنسبة ارتفاع 6.7% وبسعر 8.1جنيه.

2- شارم دريمز للاستثمار السياحى بنسبة 6.5% وبسعر 3.6 جنيه.

3- اسمنت سيناء بنسبة 5.9% وبسعر 6.6 جنيه.

4- العربية للمحابس بنسبة 4.9% وبسعر 0.598 جنيه.

5- المالية و الصناعية المصرية بنسبة 3.9% وبسعر 9.9 جنيه.





أخبار البورصة المصرية





وأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس أخر جلسة في شهر فبراير علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات وخسر رأس المال السوقي بنحو 7.9 مليار جنيه مغلقاً تعاملاته عند 666.9 مليار جنيه .





وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 13008 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 1772 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 14756 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 4825 نقطة ، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 1209 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 1311 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.40% ليغلق عند مستوى 594 نقطة.



