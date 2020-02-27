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"التموين" تعلن موعد انتهاء استلام طلبات مشروع جمعيتي

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:22 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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وجه على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بالإنتهاء من استلام طلبات القسم الثالث والأخير من المرحلة الثالثة بمشروع جمعيتي بنهاية يوم عمل ٢٩ فبراير ٢٠٢٠.

وأكد المصيلحي بأن المرحلة الثالثة بأقسامها الثلاثة قد شهدت استقبال ما يقرب من ١٤ ألف طلب على ثلاث دفعات مختلفة وذلك على النحو التالي:
 
• القسم الأول: كان ممتد حتى ٢٣ يوليو ٢٠١٩ وتم الانتهاء من معاينة هذه الطلبات وتم تشغيل ما يقرب من ٢٨٠ منفذ وجارى إنهاء إجراءات تشغيل عدد ٥٧٠ ومن المستهدف دخولها الخدمة منتصف مارس القادم ٢٠٢٠.

• القسم الثاني: والذي امتدد من ٢٤ يوليو حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وجارى معاينة طلباتها واتخاذ إجراءات تشغيل المنافذ المقبول ومن المستهدف تشغيلها مطلع ابريل ٢٠٢٠.


• القسم الثالث: والذي امتدد من 1 يناير 2020 حتى ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ وسيتم إرسال الطلبات لإجراء المعاينة المبدئية وانهاء إجراءات التشغيل للمنافذ المقبولة ومن المتوقع دخولها الخدمة يونيو ٢٠٢٠.


والجدير بالذكر بأن شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قد حدد احتياجاتها من منافذ المرحلة الثالثة بحوالي ٢٠٠٠ منفذ لتعمل جنباً الي جنب مع منافذ المشروع في مرحلتيه الأولى والثانية.

وأكد المصيلحي بأن عدد المنافذ التي تم افتتاحها بالمرحلة الأولي والثانية ٤٢٢٠ منفذ، والمرحلة الثالثة تم افتتاح ما يقرب من ٢٨٠ وجارى تشغيل ٥٧٠ منفذ.

ومن ناحية أخرى أكد المصيلحي بأنه سوف يتم النظر في مدى إمكانية طرح المرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي وفقا لاحتياجات الشركات الفعلية ودراسة المتوسطات من جانب مديريات التموين وذلك في الأماكن الأكثر احتياجاً والتي لا يوجد بها منافذ، ومن المتوقع بدء إجراءات معاينة طلبات المرحلة الرابعة في مطلع شهر يوليو ٢٠٢٠.


وأشارت وزارة التموين بأن الهدف من مشروع جمعيتي بأن يكون لدى الدولة ممثلة في وزارة التموين أكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة، وتوفير فرص عمل للشباب، وكذلك توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين، بالإضافة إلى منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بقالي التموين والبالغ عددها أكثر من ٣٠ ألف بقال تمويني، و١٣٠٠ مجمع استهلاكي.
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