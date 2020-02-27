جهاز بنى سويف الجديدة: بيع مخلفات بقيمة مليون و708 آلاف جنيه ​





صرح المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، بأنه تم عقد جلسة مزاد علنى لبيع الكهنة والمخلفات الناتجة عن مخلفات الإصلاح والإحلال والتجديد للشبكات بالمدينة، ورواكد المحطات وغير ذلك بقيمة مليون و708 آلاف جنيه، وذلك فى إطار الاستغلال الأمثل لتلك المخلفات، وزيادة الموارد المالية للجهاز.





وأوضح المهندس أشرف عبدالرحمن، أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع اللوط الأول بمبلغ 80 ألف جنيه، واللوط الثانى بقيمة ٢٧٨ ألفا و٥٠٠ جنيه، واللوط الثالث بنحو 25 ألف جنيه، واللوط الرابع بمليون و325 ألف جنيه، مشيراً إلى أن جلسة المزاد حضرها ممثلون عن عدة جهات، لتحقيق مبدأ الشفافية والمنافسة بين المتقدمين للحصول على أعلى سعر.























