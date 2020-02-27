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"البترول": التكنولوجيا تلعب دور محوري في توفير الإمدادات

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:35 م
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بوابة الفجر
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أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية التكنولوجيا الحديثة فى صناعة البترول والغاز المصرية لما تلعبه من دور محورى فى توفير إمدادات الطاقة لبرامج التنمية والمساهمة فى تحقيق معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد المصرى.

وأوضح الوزير، خلال رئاسته للاجتماع الأول لمجلس إدارة معهد بحوث البترول، أهمية تبنى الأسلوب العلمى ودراسة وتحليل متغيرات الصناعة البترولية ومواكبة التطورات الحديثة فى أنشطته، مشيرا إلى الثقة الكبيرة يوليها قطاع البترول للأبحاث العلمية والعلماء المصريين والاستفادة الكبرى من التطبيقات العلمية فى مجالات صناعة البترول والغاز والثروة المعدنية، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر بين كيانات وشركات قطاع البترول مع معهد بحوث البترول الذى يعد أحد الأذرع الفنية لقطاع البترول.
 
من ناحيته، استعرض الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول، ما تم إنجازه خلال العام 2019 والتى يتمثل في 274 بحثا علميًا منشور يخدم صناعة البترول ويسهم في تطويرها، بالإضافة إلى تسجيل 6 براءات اختراع والمشاركة فى 40 مؤتمرًا علميًا داخل مصر وخارجها، وتدريب 2093 بالإضافة إلى توقيع 6 بروتوكولات تعاون تخدم العملية البحثية في مجال عمل المعهد والحصول على 41.5 مليون جنيه تمويلا خارجيا للمشروعات البحثية، وتسجيل 10رسائل دكتوراة و14 رسالة ماجستير، 16 منحة دراسية من اكاديمية البحث العلمي "علماء الجيل القادم" بالإضافة إلى انتدب 22 من أساتذة المعهد للتدريس فى جامعات مصرية.
 
 
وأضاف أن التحول الرقمى أصبح ضرورة وركيزة أساسية لجهود التنمية الشاملة والمستدامة خاصة فى ظل الثورة الصناعية الرابعة ومتطلباتها للدولة بشكل عام لذا جارى إدخال كافة بيانات العاملين بالمعهد من الكادر العام والخاص وإنشاء قاعدة بيانات خاص بهم وربطها بكافة الإدارات المعنية لتيسهل الحصول على البيانات فى أسرع وقت ممكن وبأقل جهد وتكلفة. 
 
 
من ناحيته، أوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن تم تخصيص وموافقة رئيس الجمهورية على إنشاء 5 جامعات تكنولوجية جديدة بالمنطقة الاقتصادية بالقناة، أسيوط، الأقصر، برج العرب، هذا بالإضافة لثلاث الجامعة قائمة بالفعل، موجها بضرورة التعاون مع الخبراء من الدول الأخرى لوضع برامج دراسية متخصصة لتخريج دفعات جديدة من العمالة الفنية التى يحتاجها قطاع البترول.
 
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