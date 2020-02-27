البورصة تخسر 7.9 مليار جنيه بختام أخر جلسة في فبراير





أخبار البورصة المصرية

إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وهو الأسبوع الأخير من شهر فبراير، علي هبوط جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة الذى يأتى مع استمرار غياب المحفزات و ضبابية العديد من الملفات من ضريبة الدمغة و ملف الطروحات ، علاوة على تكرار سيناريو جلوبال تيليكوم مع صفقة فودافون و محاولة عرقلة الصفقة لتحقيق الفائدة للمصرية للاتصالات التى لم توضح نيتها للبيع بنص القانون او الشراء بحق الشفعة ، و كذلك ملف ادارة مصر الجديدة للاسكان التى وضعت شروط مجحفة بكراسة الشروط عزفت معها الشركات عن التقدم لادارة مشاريعها العقارية .

وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 7.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 666.968 مليار جنيه.





مؤشرات البورصة المصرية

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 13008 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 1772 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 14756 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 4825 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 1209 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 1311 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.40% ليغلق عند مستوى 594 نقطة.

تداولات البورصة المصرية

وبلغ حجم التداول بالبورصة المصرية 275.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 25.7 ألف عملية لعدد 175 شركة، وارتفعت أسهم 29 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 106 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة..





تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية

وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصريةعلي نسبة 44.92% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 45.62%، والعرب على 9.46% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 64.06% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 35.93%.