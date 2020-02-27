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"المالية": تطور نوعي للمنظومة الجمركية نهاية ديسمبر المقبل

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:05 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قال محمد معيط وزير المالية إنه بنهاية ديسمبر المقبل ستشهد المنظومة الجمركية تطورًا نوعيًا من خلال التوسع فى تطبيق مشروع النافذة الواحدة؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركى، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا فحص ملفات ٧٥ شركة جديدة من المتعاملين مع الجمارك طلبت الانضمام إلى برنامج الفاعل الاقتصادي؛ للاستفادة من نظام المسار الأخضر لشركات القائمة البيضاء. 


أوضح الوزير فى لقائه مع رجال الصناعة وكبار المستثمرين فى الحلقة الثانية من الحوار المجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، أن هناك لجانًا مشتركة دائمة تضم ممثلى الجهات المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها، بحيث يتم إنهاء إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة، أو المُصدرة، وسحب العينات في وقت واحد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، وذلك تيسيرًا على المستثمرين، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا دراسة آليات تطبيق نظام التسجيل المُسبق للشحنات ACI للسيطرة على الشحنات المصدرة لمصر قبل شحنها من بلد التصدير؛ بهدف تقليل زمن البحث والتحليل أثناء وجود البضائع في الميناء.

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