"تسببت في هروب الأطباء وأداء تحت المقبول".. وزيرة الصحة تحت مقصلة النواب غدًا

تمثُل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، غدًا الثلاثاء، أمام أعضاء مجلس النواب، في أول استجواب فعلي يقوم به المجلس لوزير، والمُقدم من النائب محمد الحسيني نائب بولاق الدكرور، والذي قد ينتهي بسحب الثقة منها ورحيلها بشكل نهائي عن الحكومة.



أداء وزيرة الصحة السئ كان السبب؛ فتقدم النائب المذكور بالاستجواب، نظرًا للخدمة الطبية المتردية المُقدمة بالمستشفيات الحكومة، وعلى رأسها مستشفى بولاق الدكرور.



وأعدت "الفجـر" استطلاعًا للرأي من نواب البرلمان ونقابة الأطباء والمعنيين بالشأن الصحي في مصر، حول أداء وزيرة الصحة، والاستجواب الأول من نوعه تحت قبة البرلمان، وتوقعاتهم للنتائج غدًا.





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