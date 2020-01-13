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"تسببت في هروب الأطباء وأداء تحت المقبول".. وزيرة الصحة تحت مقصلة النواب غدًا

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:17 م
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وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
إسلام شعراوي - عبداللطيف هيبة - ماهيتاب عبدالفتاح
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تمثُل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، غدًا الثلاثاء، أمام أعضاء مجلس النواب، في أول استجواب فعلي يقوم به المجلس لوزير، والمُقدم من النائب محمد الحسيني نائب بولاق الدكرور، والذي قد ينتهي بسحب الثقة منها ورحيلها بشكل نهائي عن الحكومة.


أداء وزيرة الصحة السئ كان السبب؛ فتقدم النائب المذكور بالاستجواب، نظرًا للخدمة الطبية المتردية المُقدمة بالمستشفيات الحكومة، وعلى رأسها مستشفى بولاق الدكرور.


وأعدت "الفجـر" استطلاعًا للرأي من نواب البرلمان ونقابة الأطباء والمعنيين بالشأن الصحي في مصر، حول أداء وزيرة الصحة، والاستجواب الأول من نوعه تحت قبة البرلمان، وتوقعاتهم للنتائج غدًا.

 برلماني: هالة زايد سبب هروب الأطباء للخارج

برلمانية: هالة زايد تحرق الكفاءات والخبرات

برلمانية: ليست لها إنجازات

برلماني: أداء «هالة زايد» تحت المقبول

برلماني: سحب الثقة في حالة وجود فساد

برلمانية: خطوة صورية ولن يتم سحب الثقة

"عز العرب": حق أصيل للبرلمان

الأطباء: نتمنى اتخاذ قرارات لصالح المرضى

برلماني: استجواب وزيرة الصحة يطمئن الشعب

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الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة بالبرلمان الفجر استجواب وزيرة الصحة

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استجواب وزيرة الصحة.. برلماني: أداء «هالة زايد» تحت المقبول

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