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استجواب وزيرة الصحة.. برلماني: أداء «هالة زايد» تحت المقبول

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:18 م
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خالد هلالي
خالد هلالي
عبداللطيف هيبة
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قال الدكتور خالد هلالي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن استجواب النائب محمد الحسيني لوزيرة الصحة، بشأن التهالك بمستشفى بولاق الدكرور، يعد أداة من الأدوات الرقابية لأعضاء البرلمان على الحكومة، بهدف تحسين وتطوير المنظومة الصحية في المستشفيات.

وأشار "هلالي" في تصريح لبوابة "الفجر"، إلى أن أداء وزيرة الصحة بشكل عام تحت المقبول، بالرغم من إعطاء وقت وجهد كبير إلا أن هناك سوء إدارة في الملفات الهامة، وعدم قدرتها على قيادة المنظومة بطريقة علمية، بالإضافة إلى عدم خلق قيادات تستطيع قيادة الملف الصحي بشكل جيد، مؤكدًا أنه لولا تبني الرئاسة منظومة التأمين الصحي وعمل مبادرات رئاسية لأصبح هناك تدهور في المنظومة الصحية بشكل سيئ.
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