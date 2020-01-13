«استجواب وزيرة الصحة».. برلماني: سحب الثقة في حالة وجود فساد

وتابع "الشيخ" في تصريح خاص لـ«بوابة الفجر»: «الوزيرة مظنش أنها هتمشي ولا الاستجواب هيسحب الثقة، والموضوع سيمر بسلام»، مشيرًا إلى أن سحب الثقة يتم في حالة وجود فساد أو التسطر عليه، موضحًا أن المستشفى متهالكة منذ فترة طويلة منذ عهد الوزراء السابقين نتيجة عدم وجود خطة واضحة لتطوير المستشفيات.



علق النائب عبدالحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على استجواب النائب محمد الحسيني لوزيرة الصحة بسبب ما تشهده مستشفى بولاق الدكرور من تهالك، قائلا: "أتوقع بأن الموضوع سينتهي وديًا، من خلال اعتماد مبلغ مالي مخصص لتطوير المستشفى".