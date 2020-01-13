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برلماني: استجواب وزيرة الصحة يطمئن الشعب

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:22 م
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وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
ماهيتاب عبد الفتاح
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علق النائب حاتم عبد الحميد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على استجواب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تحت قبة البرلمان، قائلًا: "إن هذا الاستجواب هو الأول للوزيرة، وللأسف مستشفى بولاق مثال لمعظم المستشفيات الحكومية، ولكن التقصير ليس من الوزيرة فقط، ولكن الأمر يكمن في قلة الموارد".

وأضاف في تصريحات إلى "الفجـر" أن القيادة السياسية تسعى إلى تحسين وتطوير المنظومة، وهو ما سيتضح من بعد تطبيق التأمين الصحي الشامل على المحافظات.

وأكد "عبدالحميد" أن فكرة الاستجواب باللجنة العامة للبرلمان في حد ذاتها جيدة؛ ليكن الجميع على مرئى ومسمع، ويعلموا جيدًا ما يتم تحت القبة ليطمئن الشعب.

وتتوجه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، غدًا الثلاثاء، في أول استجواب لوزير تحت قبة البرلمان، والمُدم من النائب محمد الحسيني نائب بولاق الدكرور، عن الوضع المتردي للمستشفيات، وخاصة مستشفى بولاق.
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الفجر استجواب وزيرة الصحة

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