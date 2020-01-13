استجواب وزيرة الصحة.. عضو بالأطباء: نتمنى قرارات لصالح المرضى





وأضاف شعبان في تصريحات خاصة إلى «الفجر»، أن الجميع يتحدث بأن هذا أول استجواب للوزيرة تحت قبة البرلمان ولكنه استجواب متأخر، مشيرًا أتوقع أنه بعد الاستجواب سوف يقوم النواب بتوجيه كلمات الشكر إليها ولن يحدث شئ، قائلًا: «نتمنى أن يتم اتخاذ قرارات لصالح المريض المصري»

علق الدكتور رشوان شعبان عضو مجلس بنقابة الأطباء، على الاستجواب الذي سوف يتم للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، غدًا الثلاثاء، قائلًا: إن هذا الاستجواب سوري، ولن يجدي بأي نتائج مرضية، ولن يتحقق أي شئ على أرض الواقع ضد وزيرة الصحة.