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استجواب وزيرة الصحة.. عضو بالأطباء: نتمنى قرارات لصالح المرضى

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:49 م
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الدكتور رشوان شعبان
الدكتور رشوان شعبان
ماهيتاب عبد الفتاح
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علق الدكتور رشوان شعبان عضو مجلس بنقابة الأطباء، على الاستجواب الذي سوف يتم للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، غدًا الثلاثاء، قائلًا: إن هذا الاستجواب سوري، ولن يجدي بأي نتائج مرضية، ولن يتحقق أي شئ على أرض الواقع ضد وزيرة الصحة.

وأضاف شعبان في تصريحات خاصة إلى «الفجر»، أن الجميع يتحدث بأن هذا أول استجواب للوزيرة تحت قبة البرلمان ولكنه استجواب متأخر، مشيرًا أتوقع أنه بعد الاستجواب سوف يقوم النواب بتوجيه كلمات الشكر إليها ولن يحدث شئ، قائلًا: «نتمنى أن يتم اتخاذ قرارات لصالح المريض المصري»
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